No hay ninguna campaña de desprestigio: Gobierno al presidente de la Andi

Luego que el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, asegurara a través de sus redes sociales que el presidente, Gustavo Petro lidera una campaña contra el sector empresarial. El consejero presidencial para Asuntos Empresariales de Casa de Nariño, Juan Fernández respondió también por sus redes sociales asegurando que no hay ninguna campaña de desprestigio contra los empresarios.

“Doctor @BruceMacMaster: @petrogustavo NO está liderando ninguna “campaña de desprestigio y estigmatización contra empresas de Colombia”. De nuevo es peligroso fomentar lo que no es cierto. No será que lo que hace falta es un interlocutor válido en la @ANDI_Colombia”, trinó el alto funcionario.

Doctor @BruceMacMaster: @petrogustavo NO está liderando ninguna “campaña de desprestigio y estigmatización contra empresas de Colombia”. De nuevo es peligroso fomentar lo que no es cierto. No será que lo que hace falta es un interlocutor válido en la @ANDI_Colombia ? https://t.co/SxrOhAKN7v — Juan Fernández (@FernandezJuanOf) October 19, 2022

Sin embargo, no es la primera vez que Fernández sale en defensa del Gobierno ante las declaraciones del presidente de la Andi en su momento en el Congreso de Fenalco.

“Doctor @BruceMacMaster :no es cierto, como usted lo dice, que “para que el gobierno de @petrogustavo quede contento, tienen que pasar cosas muy malas para el sector económico”. Eso es desinformar, fomentar lo que no es cierto”, dijo Fernández.