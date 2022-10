“El poder oculto del fútbol colombiano se llama Mauricio Correa”: Alejandro Pino

Fútbol colombiano. (Photo by Daniel Garzon Herazo/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Alejandro Pino, director de Publimetro, comentarista deportivo y quien además fue presentador de diferentes programas de deportes en Señal Colombia, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la polémica por los derechos de transmisión del fútbol colombiano.

De acuerdo con Pino, en el 2012 se habría generado un acuerdo entre la empresa Go Sports y el canal Win Sports para el manejo de la transmisión del fútbol profesional colombiano. No obstante, dentro de dicho contrato Go Sports estaría ganando un porcentaje superior al que ganan los equipos más grandes de fútbol del país.

La compañia que aparecía a nombre de Mauricio Correa, expresidente del canal deportivo Win Sports, y quien además, preside la empresa encargada del manejo el VAR en el futbol colombiano, estaría obteniendo beneficios extras.

Señaló que este contrato, firmado por Ramón Jesurún (presidente de la Federación Colombiana de Fútbol) y Mauricio Correa, no podían verlo los dirigentes del fútbol del país, “este contrato tenía una cláusula que dice que es ilegal y demandable hablar del contrato, publicar o mostrarlo”.

En ese sentido, manifestó que dicho contrato no vinculaba a los 36 equipos colombianos, sino que vinculaba a 37 beneficiarios, es decir que Go Sports es el beneficiario número 37, y la que más gana por los derechos de transmisión en televisión.

“Millonarios, Nacional, Santa Fe, América, Junior y Cali, los equipos grandes en este país, reciben aproximadamente 2.500 millones de pesos por derechos de televisión, mientras que Go Sports recibe 3.000 millones de pesos por la intervención del contrato”.

Y añadió: “Es muy extraño que todo el fútbol colombiano gire para favorecer a Mauricio Correa y no al mismo fútbol colombiano (...) el poder oculto del fútbol colombiano se llama Mauricio Correa”.

Asimismo, aseguró que Correa es el actual candidato de Jesurún para ser el presidente de la Dimayor, “cómo se les ocurre nombrar a alguien como presidente de la Dimayor si ha ganado más plata que los equipos en los últimos 10 años. Los dirigentes no conocen el contrato, se reúnen pero no leen el contrato”.

“En el contrato está firmado que Go Sports, como intervencionista, va a recibir un porcentaje de 2,8% anualmente hasta que termine el contrato en el 2026″, puntualizó.

Escuche la entrevista completa: