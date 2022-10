“Nunca le ofrecí dinero al juez”: abogado Eduardo Pilonieta

Bucaramanga

Luego de que estuviera en los micrófonos de La W el ex juez Rubén Morales que denunció que el abogado Eduardo Pilonieta le había ofrecido un soborno por $1.000 para suspender un proceso judicial en contra del ex candidato presidencial Rodolfo Hernández.

Según el abogado Pilonieta “eso es absurdo, él pudo habe rdicho cualquier cosa pero la pregunta es ¿presentó pruebas? esto es un proceso laboral que con sentencia valdría $350 millones y vamos a ofrecer $500 o $1.000 para suspender un proceso judicial, eso no cabe en la cabeza ninguna persona racional”.

Según indica el abogado Pilonieta este era un proceso que llevaba cinco años quieto y se decidió mover durante la campaña presidencial, “yo le puedo pedir a un juez que suspenda una diligencia y de hecho la petición se hace y el juez decide si sí o no y en este caso dijo que no y listo”, puntualizó.

El abogado se refirió también sobre la llamada que tuvo con el juez en donde le solicitó que se aplazara elproceso, “esa es una practica común que hacemos todos los abogados en el país, es un proceso laboral, queríamos evitar el escándalo político que se podría presentar”.

Agregó que la conducta no es ilegal y que no le interesa lo demás, también que “ya está el tribunal disciplinario montado, él va a definir si mi conducta fue adecuada de derecho o fue una conducta violatoria de la ley y si es así seguramente me van a suspender”.

Para finalizar, el abogado puntualizó que “fue una decisión personal, Rodolfo Hernández no me dijo que hiciera nada”.