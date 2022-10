Por primera vez habla uno de los generales retirados por el presidente Gustavo Petro

La noche del 25 de agosto, quienes eran los más altos oficiales del Ejército de Colombia recibieron una instrucción de QSO. En el código de comunicaciones, QSO significa que un superior está ordenando acudir al radio para recibir una instrucción.

Eran las 10:00 de la noche de ese jueves. La orden provenía del recién nombrado comandante del Ejército, el mayor general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez. Ni la hora, ni el tono presagiaban buenas noticias.

El general Ospina leyó una comunicación en la que anunciaba lo que llamó “la nueva estructura organizacional del Ejército”. Empezó diciendo que era una decisión “enmarcada en el concepto de seguridad humana para la paz, el desarrollo y los derechos humanos”.

Y enseguida anunció quienes eran los nuevos comandantes de división y brigada.

Por conducta concluyente se supo que salían seis mayores generales que se estaban enterando ahí, en ese instante, a través de una fría comunicación radial, que había llegado el fin de sus carreras militares de más de 35 años.

Hasta ese momento, nadie les había dedicado una llamada personal para avisarles, menos aún un “muchas gracias”. Se enteraron simplemente que estaban fuera porque en las divisiones que dirigían estaban designando nuevos comandantes.

Uno de los fríamente notificados de su salida fue el mayor general Juvenal Díaz Mateus, comandante de la Séptima División, una de las más grandes del país, con jurisdicción sobre los departamentos de Antioquia, Córdoba, Chocó y el sur de Sucre.

El nuevo comandante de la Séptima División del Ejército (@Ejercito_Div7), es el Sr. Brigadier General Juvenal Díaz Mateus, a quien pueden seguir en su cuenta personal, @GralJuvenalDiaz.

¡Patria, honor, lealtad! pic.twitter.com/rPJESrg6F0 — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) December 18, 2020

A través de lo que desde ese día se llamó “la purga de medianoche” supo que tendría que dejar el uniforme que había vestido desde la adolescencia.

Tenía 19 años cuando recibió la daga de cadete en la Escuela Militar José María Córdoba.

Esa noche hablé por teléfono con dos generales que siguen activos y con tres de los retirados para recibir información de primera mano y así poder traerles a ustedes aquí, al amanecer del día siguiente, la primicia de “la purga de medianoche”.

Uno de mis interlocutores de esa madrugada fue el mayor general Iván Díaz Mateus, quien me contó que recibía la noticia con tristeza pero me dijo también con voz firme que desde que era subteniente sabía que ese día iba a llegar y que recibía la orden del presidente Gustavo Petro y de la línea de mando con disciplina y subordinación constitucional. Me dijo también con emoción que su mayor orgullo había sido llevar con honor las armas de la república y que se portaría como soldado hasta el último día de su vida.

Le pedí que habláramos, aquí en La W, y me prometió que lo haría cuando le llegara la notificación oficial de la baja.

Aunque desde esa noche los generarles salientes tenían que entregar el mando a los nuevos designados por un tema administrativo la expedición y publicación del decreto de baja puede tomar semanas o incluso meses.

Hace seis días, el mayor general Iván Díaz Mateus fue notificado oficialmente del decreto que lo pasa a la vida civil, lo publicó en twitter y celebró que ahora, en ejercicio pleno de sus derechos de ciudadanos, puede elegir y ser elegido.

Acabo de ser notificado del decreto que oficializa mi salida del Ejército. Agradecimiento infinito a todos los que contribuyeron a mi carrera militar. A partir del momento adquiero mi derecho como ciudadano a elegir y ser elegido. pic.twitter.com/aTzCCWEJSa — Mayor General (r) Juvenal Díaz 🇨🇴 (@GralJuvenalDiaz) October 20, 2022

Así es que el día ha llegado y hoy tenemos en primicia al primero de los generales retirados por este Gobierno que decide hablar sobre su salida y sobre lo que está pasando en el sector defensa para el que trabajó toda su vida, hasta hace seis días: el mayor general Iván Díaz Mateus, ahora en uso de buen retiro.

“Gloria al soldado”, dice el himno del Ejército de la República de Colombia que en una de sus estrofas reza: “la empresa es hoy la misma: regar con nuestra sangre las cruces de los próceres y el árbol de la paz”.