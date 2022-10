Al Oído: presidente Petro, ¿para cuándo la niñez y la olla del ICBF?

En rojo tenemos sin duda un SOS por la niñez en Colombia; se encuentra muy descuidada y desatendida.

Esta semana el Instituto Nacional de Medicina Legal informó que más de 15.000 menores de edad fueron víctimas de presunto abuso sexual, en lo que va de este año y más de 1.400 fallecieron por muerte violenta. Por ejemplo, no podemos olvidar los casos como los de Sara Sofía que nunca fue hallada, o el de Maximiliano, la noticia que conocimos ayer de que ya era un ángel y esos son tan solo algunos casos que conocemos.

Ser Niño en Colombia es cargar una lápida.

El panorama, en definitiva, es gravísimo y alarmante. Las niñas siguen siendo las principales víctimas con el 83 % del total de los casos. Aproximadamente cada día en nuestro país 39 niños o niñas son víctimas de abuso sexual, es decir que al mes 1,609 son agredidos sexualmente en Colombia, el hecho principalmente ocurre en la vivienda de la víctima con el 40 % de los casos; sucede generalmente en los escenarios conocidos para el niño o la niña.

Esta problemática debería ser prioritaria en la agenda del país, ser prioridad en la agenda del Congreso, qué falta hacen congresistas como Gilma Jiménez que tanto hizo por la niñez. Claro que ayer Maximiliano no fue tendencia, acá es más viral reducir a otros en hogueras digitales que encender alarmas por la situación de menores en el país, que ya es parte del paisaje.

A nuestros políticos les encanta decir en campaña que trabajan por la niñez, pero la realidad es decepcionante. Lejos estamos del precepto que pretende que los derechos de los niños prevalezcan sobre los demás. En este país todos desde los diferentes roles hablamos de que el futuro está en los niños, pero no es cierto porque los niños se nos convirtieron una cifra más.

Los datos que hoy les di a su oído, demuestran que la violencia en muchos hogares del país sigue siendo protagonista y que las entidades del Estado no están cumpliendo con su deber de proteger a los niños y niñas de Colombia, en otras palabras, el ICBF no opera como debería. Es más, no sé si la directora del ICBF esté enterada de lo que sucedió con Maximiliano ya que en las redes del ICBF no han dicho nada, tampoco en las del presidente .

Le fallamos nuevamente a la niñez. Ser Niño en Colombia es cargar una lápida.