Murió ‘Pasaporte’, el caballo que el senador Alirio Barrera llevó al Capitolio

En la madrugada de este viernes 28 de octubre murió ‘Pasaporte’, el caballo del senador Alirio Barrera, que lo acompañó al Congreso de la República hace un mes y el cual logró ingresar muy cerca del recinto del Senado de la República.

La noticia la reveló el mismo congresista, del Centro Democrático, quien publicó un sentido mensaje acompañado de una fotografía en su finca, en el Casanare, donde señaló que el animal habría fallecido producto de la mordedura de una culebra.

“Mi amigo, mi compañero, mi ‘Pasaporte’. Qué dolor se siente. Ayer 10:00 P.M. lo consentí antes de irme a dormir, como siempre, y hoy lo encuentro muerto. Al parecer, me lo mordió una culebra. Haremos los exámenes correspondientes para saber qué le pasó a mi caballo (sic)”, señaló el Barrera.

El pasado 27 de septiembre el congresista y su caballo se convirtieron en tendencia en las redes sociales por cuenta de la llegada al Capitolio Nacional, en el centro de Bogotá, a raíz de la política ‘pet friendly’ que implementó el presidente de la corporación, Roy Barreras.

Alirio Barrera: “el caballo estaba relajado y tranquilito, no se estresó”

Alirio Barrera, senador del Centro Democrático, conversó el pasado 28 de septiembre con La W tras la polémica desatada por haber llevado a ‘Pasaporte’, su caballo de paso fino al Capitolio Nacional.

Barrera dijo que era una oportunidad que tenían los campesinos y ganaderos de hacer una representación.

“Y nos dieron el papayazo cuando dicen que los senadores podían llevar sus mascotas, pues mi mascota es mi caballo, como es la mascota de muchos campesinos y de muchos llaneros”, dijo.

También aclaró que ese fue un acto simbólico para rechazar los proyectos de ley que, según él, afectarían a los ganaderos, a los campesinos y a los caballistas.

“Ese proyecto de ley que pretende acabar las exportaciones de ganado, que porque hay maltrato animal, va a quebrar a miles y miles de ganaderos que generan casi un millón de empleos en Colombia y que aportan al producto interno bruto cerca del 3.5%”, señaló.

Además, negó que haya maltratado a su animal de compañía tras haberlo traído a Bogotá y al Congreso.

“Estaba más asustado yo que el caballo, el caballo estaba relajado. Él es mi compañero, el que saco a los coleos, a las cabalgatas. Ustedes lo vieron tranquilito, no se estresó, subió las escaleras, las bajó muy bien, no se golpeó. Sus paticas, sus canillas, su lomo, todo estaba protegido. Tenía sus vacunas, tenía todo al día. Se me hizo en la calle y me tocó a mí bajar a recoger sus excrementos. Al caballo no lo vieron asustado y hoy se convirtió en el caballo más famoso de Colombia”, sostuvo.

El congresista agregó que “hay una parte de Colombia que hoy se siente representada” y que respalda lo que él hizo.

“Hoy se vino un llanero a caballo a reclamar los derechos de su tierra. Queremos que nos entiendan y que nos escuchen”, concluyó.

