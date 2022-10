Estos hechos, por lo general, han sido por microtráfico: alcalde de Cartago

A propósito de la nueva masacre en Cartago que dejó cuatro personas sin vida, tras salir de una fiesta y ser interceptadas por cuatro sujetos en dos motos que les dispararon y emprendieron la huida, Víctor Álvarez, el alcalde de Cartago habló en La W y afirmó que estos hechos, por lo general se han tratado de cruces de cuentas o microtráfico.

“Estos hechos han venido ocurriendo hace unos meses con relación a una retalación que han sido por microtráfico o cruces de cuentas con bandas delincuenciales”, dijo.

Además, contó que la Dijin, aún se encuentra en el lugar de los hechos.

Según Álvarez, se trata de un conflicto generado entre ‘Los flacos’, anterior banda delincuencial que ha liderado los procesos en la ciudad y ‘Nueva alianza’, grupo que divide a la organización de los flacos.

“Son los indicios que dan las autoridades y también se tiene conocimiento de que al parecer las personas estaban departiendo en una zona limítrofe donde hay negocios que se apuestan al rededor del río”, aseguró.

Asimismo, indicó que no se trata de celebraciones lujosas como se ha presentado en otro casos, explicando que normalmente la gente que departe en estos sitios es de estratos bajos y barrios populares. “Se movilizaban en motos que no son de lujo, por eso pudimos establecer que no eran celebraciones lujosas”, concluyó.

La Policía designó un grupo especial de investigación criminal, articulado con la Fiscalía General De La Nación para dar con la captura de los responsables de este hecho.

Escuche la entrevista aquí: