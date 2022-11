Es una persecución contra mí: Arturo Espejo, exgerente de la Lotería de Manizales

Colombia

El pasado 31 de octubre, W Radio reveló algunos apartes de un audio en el que el gerente de la Lotería de Manizales, Arturo Espejo, arremetió con palabras de grueso calibre contra el alcalde de la ciudad, Carlos Mario Marín.

Marín aseguró en diálogo con este medio que al interior de la Lotería de Manizales habría una persecución laboral. Por esta razón, explicó, la junta directiva tomó la decisión de apartar a Espejo de su cargo.

“Yo lo despedí por la persecución laboral a nueve funcionarios que fue denunciada ante la Personería, y porque no se encuentra en condiciones de asumir la gerencia”, explicó el alcalde Marín en diálogo con este medio.

En respuesta, Espejo advirtió que este episodio es el resultado de una persecución orquestada en su contra.

“Esta es una persecución contra mí, yo no he estado en ninguna campaña política. Ya varias veces han intentado sacarme”, advirtió en La W.

Sobre los audios que desataron la polémica, Espejo advirtió que desconoce por qué se dieron a conocer ante la opinión pública: “No sé dónde filtraron esos audios, yo no fui. Probablemente fue el mismo alcalde”.

Espejo también arremetió nuevamente contra el alcalde Marín: “Si es así de desleal como fue con mi papá y conmigo, pues así será con sus nuevos socios políticos. Fue porque yo no decidí irme con Gustavo Petro, yo soy demócrata (y) no invité a nadie a votar, eso no me corresponde”.

Escuche la entrevista a Arturo Espejo, exgerente de la Lotería de Manizales, y al alcalde Carlos Mario Marín en La W:

¿Qué pasó entre el alcalde Carlos Mario Marín y el exgerente Arturo Espejo?

La situación se habría desencadenado después de que, en un debate de control político citado por el Concejo de la ciudad en días pasados, se conociera del presunto acoso y persecución laboral por parte del gerente de la entidad hacia sus funcionarios.

En una de las conversaciones, Espejo dice lo siguiente: “Y yo, a diferencia tuya, no necesito plata, soy rico por naturaleza. Tú eres una güeva, tú eres un idiota, ¿no te ves la cara? No te dan ni una mamada por estúpido, eres un “loser” (perdedor), eres un idiota”.

En otro audio, manifestó lo siguiente: “Por favor, mi integridad física, depende de Carlos Mario Marín, quien me está amenazando de muerte, quiere matarme, me ha hecho de todo. Por favor quiero que todos sepan que yo estoy bien, pero pienso que el tipo me va a matar”.