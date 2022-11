Rafael Nadal en La W: “la despedida de Roger Federer fue un momento duro”

Rafael Nadal (Photo by Jean Catuffe/Getty Images)

En La W, el máximo ganador del Grand Slam, Rafael Nadal, habló sobre su próximo partido en Bogotá, su regreso a los circuitos y la despedida con su colega Roger Federer.

El tenista aseguró que está muy ilusionado de regresar a Colombia luego de 11 años, “la ilusión es muy grande porque tengo un gran recuerdo aquí”.

Cabe resaltar que Nadal jugará contra Casper Ruud el próximo 29 de noviembre en el Coliseo Live de Bogotá.

Por otro lado, señaló que, pese a los inconvenientes físicos por los que ha pasado, sigue dispuesto a continuar en el tenis como uno de los mejores de la historia.

“Son bastante meses sin jugar, cuando uno lleva bastante tiempo sin jugar es difícil saber en qué estado va a estar, pero estoy feliz de volver al circuito (…) los deportistas profesionales tenemos que ir gestionando nuestras carreras de la manera que se pueda”, manifestó el tenista.

¿Se acerca la despedida?

De acuerdo con Rafael Nadal, en sus planes aún no está la posibilidad de despedirse de este deporte, “de momento no estoy pensando en eso (despedida) porque cuando uno está pensando en eso no está centrado”.

En ese sentido recordó a su colega y gran amigo Roger Federer, otro de los más grandes tenistas de la historia del tenis, quien se retiró este 2022 en una emotiva despedida donde Nadal lo acompañó en un último partido.

“Me siento afortunado de hacer parte de su carrera deportiva y de haber compartido tantos momentos juntos. La despedida de Roger fue un momento muy duro”, aseguró.

Tratamientos con células madre

Por último, se pronunció sobre los tratamientos que realiza con células madre: “en algunas cosas me ha funcionado en otras no, el cuerpo responde a una serie de cosas de una manera y otra, y depende de las situaciones. Siempre estoy dispuesto a probar cosas”.

“Les quiero mandar un saludo a los colombianos, tengo mucha ilusión de verlos”, puntualizó.

