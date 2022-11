Tiene problemas personales graves: alcalde de Manizales a exgerente de la Lotería

A propósito de los audios que conoció La W en el que el gerente de la Lotería de Manizales, Arturo Espejo, arremete contra el alcalde Carlos Mario Marín.

Luego de un debate de control político citado por el Concejo de la ciudad en días pasados, se conoció del presunto acoso y persecución laboral por parte del gerente de la entidad hacia sus funcionarios.

“Y yo, a diferencia tuya, no necesito plata, soy rico por naturaleza. Tú eres una güeva, tú eres un idiota, ¿no te ves la cara? No te dan ni una mamada por estúpido, eres un “loser” (perdedor), eres un idiota”, se escucha en uno de los audios de parte de Espejo contra Marín.

Asimismo, en otro audio, el gerente manifestó: “Por favor, mi integridad física, depende de Carlos Mario Marín, quien me está amenazando de muerte, quiere matarme, me ha hecho de todo. Por favor quiero que todos sepan que yo estoy bien, pero pienso que el tipo me va a matar”.

De acuerdo con esto, La W habló con el alcalde de Manizales, quien advirtió, en principio, que el gerente ya había sido retirado de su cargo y precisó que la decisión no se tomó por los audios mencionados, sino por la cantidad de denuncias que han puesto varios funcionarios en contra de Espejo.

“Este es un episodio desafortunado porque la Alcaldía de Manizales se ha esforzado por tener los mejores indicadores y los tiene, pero hoy estamos frente a unas acusaciones de una persona sobre cuya situación personal hay dudas, el estado en el que se encuentra no parece ser el mejor”, dijo Marín.

Esta polémica se dio luego de que un familiar del gerente fuera jefe de debate de Rodolfo Hernández en Caldas, por lo que se cree que se trata de un tema político. En respecto a esto, el alcalde mencionó que, “los funcionarios públicos no pueden meterse en la política y por eso he sido muy respetuoso de proteger a la persona, yo reconozco que todos pasamos por temas difíciles”.

Además, aclaró que la junta directiva se reunió para analizar las denuncias que se han presentado hace meses y se tomo la decisión de sugerir al alcalde apartarlo del cargo por unos hechos que se vienen presentando.

9 de 14 funcionarios se quejaron ante la personería municipal y han interpuesto denuncias con las correspondientes pruebas donde se evidenciarían constantes ataques y presiones por parte del gerente.

“Lo de los audios de irrespeto son una consecuencia de sus problemas personales, por eso lo puse en conocimiento de las autoridades”.

En este sentido, explicó que la razón para despedir al gerente es únicamente por la cantidad de denuncias que hay en su contra y por su estado personal en este momento. “No está en condiciones de estar en la gerencia”.

De este modo, aprovechó para solicitar a la opinión pública que no se profundice más en el tema, debido a que según él, se trata de temas personales graves de Espejo.

Con respecto a la amistad que ambos sostenían, Marín dijo que fue una de las personas que mas lo ayudaron en su campaña, pero que se han venido distanciando pese a que se ha dedicado a su Alcaldía, por sacar adelante la ciudad y asimismo a su familia. “Yo ya no tomo, no salgo a fiestas, en el poder entendí que cuando salga de acá lo único que me va quedar es mi familia”.

Por su parte, el gerente Arturo Espejo también conversó con La W y desmintió las denuncias ante la personería municipal por parte de los funcionarios, asegurando que “es una persecución contra mí, ya me han intentado sacar varias veces.

Escuche la respuesta del gerente aquí: