Empresa cazatalentos me descalificó por proceso pendiente que ya terminó: Bonilla

El nuevo presidente de Findeter, Ricardo Bonilla, quien ha sido una de las voces económicas que le habla al oído al presidente Gustavo Petro, habló en W Radio sobre la polémica por el proceso de llegada a esa entidad.

Advirtió que la entidad contrató un ‘headhunter’ y “me descalifico, no por falta de experiencias porque si no la Superintendencia Financiera no me habría posesionado, sino porque encontró que había un proceso pendiente de La Previsora contra el hoy presidente Petro (...) y contra mí en un acto de repetición estaba pidiendo que nosotros le pagamos lo que ellos le pagaron a la Contraloría Distrital por el tema de las tarifas de TransMilenio. Eso fue lo que encontró la ‘headhunter’ y por eso me descalificó”, apuntó.

Recordemos que tanto la Contraloría como la Procuraduría le quitaron las inhabilidades y así puedo volver a ocupar cargos públicos.

De otro lado, señaló que está atento a que las obras de La Mojana queden a cargo de Findeter para ponerse al frente de ese asunto.

Recordemos que a la Superfinanciera llegó una queja diciendo que Bonilla no estaría cumpliendo la experiencia para ese cargo, no obstante, esa entidad hizo un análisis y concluyó que cumple todos los requisitos, por lo cual dio luz verde para que Bonilla ocupara ese rol.

