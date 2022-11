Doce mujeres extraditables en El Buen Pastor piden diálogo con el Gobierno Petro

W Radio conoció que un grupo mujeres extraditables de la cárcel El Buen Pastor están solicitando al Gobierno Nacional instalar una mesa de concertación y diálogo dentro del pabellón, con participación de la Iglesia y de organizaciones internacionales.

Se trata de 12 mujeres, que son madres cabeza de familia y representantes de la comunidad afro e indígenas, quienes han participado en el conflicto armado y están a punto de ser extraditadas a Estados Unidos.

Es importante recordar que en este pabellón se encuentra recluida la reconocida diseñadora Nancy González, cuyas carteras desfilaron por las pasarelas de moda de Nueva York y París.

En la sección ‘Laura, ¿qué sabe?’ de La W, las reclusas Claudia Mercado y Belcy Gómez conversaron la solicitud de que sus casos sean revisados.

Mercado aseguró que están pidiendo al Gobierno que cumpla con lo planteado por el presidente Gustavo Petro en cuanto a las personas extraditables, ya que su situación “es crítica”.

“No somos las narcotraficantes que se plantean ni en los medios de comunicación ni en los indictments. Deseamos que se revisen y reevalúen todos los casos individualmente”, expuso Mercado, al plantear que todas las mujeres solicitantes son madres cabeza de hogar.

Por eso, agregó, se necesita de una mesa de diálogo para plantear su intención de colaborar con la paz total planteada por el Gobierno del presidente Petro.

Belcy Gómez, por su parte, reiteró el llamado al presidente Gustavo Petro, al ministro de Justicia, Néstor Osuna y al Alto Comisionado para la Paz, Danilo Ruiz.

En línea con lo dicho por Mercado, Gómez reiteró: “No somos las grandes narcotraficantes como nos han hecho ver. Necesitamos que nos conozcan y nos escuchen, somos madres cabeza de familia y tenemos a nuestros hijos botados en la calle”.

“Tengo 57 años, soy caqueteña y toda la vida he vivido en medio del narcotráfico, pero no me considero una narcotraficante (…) tengo gente que puede dar buena fe de que nunca dependí del narcotráfico, siempre tuve mis negocios legales con los que pude educar y sacar adelante a mis hijos”, sostuvo.