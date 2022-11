Excandidata a la cámara por el Magdalena denunció ser víctima de abuso sexual

María Alejandra Rojas Aguilar, abogada y excandidata a la Cámara por Fuerza Ciudadana, denunció a través de Twitter, un presunto caso de abuso sexual por parte de Fabián Bolaño Gutiérrez, exsecretario de tránsito de la Gobernación, militante del mismo movimiento y actual compañero sentimental de la secretaria de la mujer del departamento.

De acuerdo con el relato de la mujer, desde diciembre del 2019 lleva batallando para que su caso no quede en la impunidad, sin embargo, asegura que las autoridades han archivado su caso.

“Hoy he decidido romper el silencio, dejar salir el miedo y hacer público que he sido víctima de acto sexual abusivo, por parte de Fabián Alberto Bolaño Gutiérrez. No he recibido justicia a pesar de denunciar ante la fiscalía el 1/04/2019 anexando pruebas contundentes”, trinó la joven.

Le puede interesar:

Según la afectada, el hecho se presentó en un evento en la ciudad de Bogotá, donde quedó inconsciente por suministrarle un químico de nombre fenotiazina.

Al consultar al señor Fabián Bolaño, este manifestó que por el momento no entregará declaraciones sobre el tema y que cuando esté listo informará a la opinión pública, su versión de los hechos.