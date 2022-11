Lizz Wright (Photo by Dimitri Hakke/Redferns)

Lizz Wright: “el jazz me invitó a ser yo misma”

Cada año durante el otoño en Madrid, España, empieza a sonar el jazz. Esta temporada llena la ciudad de conciertos que rinden un homenaje al género en una serie de festivales que disfrutan los fanáticos de esta música.

Lizz Wright, cantautora de jazz estadounidense, habló en La W sobre su próxima presentación en el Festival de Jazz de Madrid, en el ciclo de ‘Villanos de Jazz’ y su carrera musical.

“Decidí ingresar al mundo de jazz porque quería llegar a más personas a través de la música. Cuando se trata temas personales hay sanación, la música me invitó a ser yo misma”, expresó la artista estadounidense.

Sobre su compañía discográfico, señaló que lo más importante es que el género no determine la venta de la música, sino que las personas y artistas que hacen parte de esta discografía puedan expresar lo que sienten y se refleje en la música.

Uno de sus recientes trabajos que promociona es un concierto en Berlín y de acuerdo con Wright, este momento fue muy especial.

“Este concierto fue memorable para mí, porque recuerdo que al final del show se fue la luz y la audiencia siguió cantando mis canciones y me acompañaron con aplausos. Esta presentación en particular me conmovió”, manifestó.

Sobre su presentación el próximo 4 de noviembre, explicó que una de las fuentes de inspiración para su carrera musical es Dianne Reeves.

“Ella ha sido una influencia increíble para mí, me la presentaron otros músicos. Admiro el poder interpretativo que tiene, expresa sus canciones de una forma muy inteligente”, puntualizó.

Escuche la entrevista: