Linda Caicedo: “nos hemos convertido en inspiración de jóvenes y adultos”

Linda Caicedo (Photo by Joern Pollex - FIFA/FIFA via Getty Images)

La jugadora de la Selección Colombia Linda Caicedo, quien fue subcampeona en el Mundial Femenino Sub-17, dialogó con W Radio sobre su proceso deportivo en el que ha destacado en la Selección Colombia Femenina.

“Se siente una felicidad enorme. La llegada a Colombia ha sido increíble, no solo para mí sino para mis compañeras. Nos hemos convertido en inspiración de muchas mujeres y no solamente en los jóvenes, sino en los adultos”, mencionó.

“Todo lo colectivo que se ha hecho hasta el momento me ha llevado a lo individual. Agradecía con todos los colombianos por el apoyo”, agregó.

De esta forma, recordó que sus inicios en el fútbol fue en un equipo de niños, pero luego pasó a academias femeninas.

“Yo empecé a los cinco años en un equipo de hombres que se llama Real Banquitos, en el que por bendiciones hay muchos niños que compiten para llegar a lo alto. Luego me fui a equipos femeninos como Atlas y luego pasé a jugar como profesional”, mencionó.

Asimismo, habló sobre sus compañeras, a quienes les dio gran parte del crédito de su éxito en la Tricolor: “es un trabajo en conjunto. Siempre trato de darles lo mejor y pienso en ellas”.

Ante las polémicas declaraciones del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, Caicedo explicó que fue un malentendido.

“Estamos tranquilas y ajenas a la situación. Obviamente son cosas que se resuelven y fue un malentendido”, comentó.

Por otro lado, destacó que su paso por la Selección Colombia, pues cree que está marcando un proceso. “Es increíble todo. Para el cuerpo técnico no fue fácil confiar en una jugadora de 17 años, pero me dieron la confianza para mostrar mi fútbol”.

Además, señaló que su familia ha sido un gran apoyo para su carrera, pues siempre la mantienen con ‘los pies en la Tierra’ para que así no pierda su rumbo con la fama.

“Todos somos seres humanos. Hay personas que tienen buenos momentos y luego la fama se les sube. También ha sido importante que mi familia esté al lado, me han dicho que aún me falta mucho y no he ganado nada”, contó.

También se refirió a la liga femenina en Colombia, destacando que esperan que haya más apoyo para las mujeres luego de lo hecho en la Copa América y el Mundial Sub-17.

“Mi paso por la liga ha sido increíble. Tuve la fortuna de tener un excelente debut con América, siento que me llenó de confianza para seguir en la liga profesional. Nosotras queremos que se nos apoye de principio a fin y que las condiciones mejoren”, dijo.

“Con lo hecho en la Copa América y en el Mundial Sub-17 siento que todo eso va a cambiar”, añadió.

Finalmente, ante su nominación en Globesoccer.com, reconoció entre risas que ha votado por ella misma: “la verdad sí. Este año no ha sido fácil y siento que me lo merezco”.