Annette Tadeo: Tendremos la primera colombiana en la historia en el Congreso de USA

En los micrófonos de La W estuvo la candidata del Partido Demócrata a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Annette Tadeo, hablando un poco sobre el marco general de las elecciones legislativas que se llevarán a cabo en dicho país el próximo martes 8 de noviembre.

La candidata resaltó lo emocionada que se encuentra por un hecho histórico que se puede dar dentro de estas elecciones, el de tener por primera vez en la historia a una colombiana en el Congreso de los Estados Unidos.

“Estoy muy entusiasmada, mañana haremos historia. Tendremos a la primera colombiana en llegar al Congreso de los Estados Unidos. Tenemos apoyo tanto de Demócratas, que es mi partido, como de los Republicanos, por parte del ex presidente de este partido, un cubano-americano que por primera vez en la historia ha apoyado abiertamente a una Demócrata para el Congreso” dijo.

También quiso explicar su papel dentro del partido.

“Yo he sido una de esas que ha sido muy crítica frente a mi propio partido. Estoy dispuesta a criticar a mi partido cuando las cosas no van bien. La gente me conoce como una persona que pone al país por encima de su propio partido” explicó.

De la misma forma dijo que lo que espera de las elecciones es que lleguen personas que quieran servir a la gente, que “se necesitan soluciones, se necesitan personas que lleguen allí a ser servidores. No simplemente a hacer una actuación como si fuera un programa de televisión”.

Enfatizó que “mi preocupación por la democracia es seria, yo soy de las que quiere que haya democracia en Venezuela, Cuba y Nicaragua, pero no podemos hablar de democracia en esos lugares si acá no la vamos a defender”.

También que “lo que necesitamos es trabajar juntos como históricamente lo hemos hecho, poner a un lado los partidos y sacar adelante la población, pero hay una excesiva división y eso no es lo que quieren los ciudadanos hispanos de Miami-Dade”.

Finalmente, sentenció diciendo que espera hacer historia mañana 8 de noviembre en las elecciones legislativas que tendrán lugar en Estados Unidos.

Escuche la entrevista con Annette Tadeo aquí: