“El que más tiene más debe pagar”: presidente Gustavo Petro

Se vienen horas importantes para la reforma tributaria, especialmente porque aún falta por decidir en conciliación la renta diferencial a mipymes, impuesto a iglesias y tarifa de dividendos.

A lo largo de la historia, Colombia ha carecido de una política que promueva la creación y el fortalecimiento de empresas nacionales. Los empresarios han construido industria con mucho esfuerzo y a pesar de la falta de una política económica industrial y agropecuaria. Hacer empresa en Colombia es muy difícil.

Por eso hay que decirlo sin titubeos, de cambio se habla mucho, y si este Congreso es diferente como tanto han dicho, en sus primeros 100 días de Congreso, en honor al cambio deberían hacer pública la conciliación de la reforma tributaria. El país merece saber con transparencia lo que sucede sin que al final aparezcan micos como normalmente ocurre.

Por eso hoy estamos Al Oído y con la lupa, en las mypimes.

Y es que ahora el balón está en la cancha del Gobierno para ver si apoyarán las Micro, medianas y pequeñas empresas.

Escuchen estos datos:

Según el Ministerio de Hacienda, las pequeñas empresas pagan más (31,3%) que las grandes (23,8%). Incluso siguen pagando más después de la reforma tributaria.

Además, las mipymes generan el 80% del empleo del país, en enero de 2021 generaban el 71% del empleo formal, que disminuyó a 56% en junio de 2022, según las cifras del DANE.

En la actualidad, las mipymes conforman el 99% del tejido empresarial del país.

Por eso hoy estamos Al Oído de la directora de ACOPI Bogotá Alejandra Osorio, que también hace una solicitud al Gobierno Nacional , escuchemos lo que dijo.

La representante Jennifer Pedraza es la abanderada de la iniciativa y de la lucha de los pequeños y medianos empresarios, la congresista expresó Al Oído que espera y confía en que el Gobierno honre su palabra y promesas de campaña cumpliéndole al sector que mueve la economía del país.

Recorderis

Píldora para la memoria porque no se puede olvidar que el presidente Petro en campaña expresó: “No debe subir el impuesto de renta a las empresas no financieras y no extractivas. Debe disminuir el impuesto de renta a las mipymes. Debe aumentar el impuesto a dividendos” (28 de julio 2021) .

También en el Congreso de Acopi Nacional expresó :

“El que más tiene más debería pagar”.

“Ante la tarifa diferencial, el problema es la fragmentación de las grandes empresas”.

Al cierre Catalina Suárez expresó “presidente Gustavo Petro, estaremos atentos para ver si le cumplen a los pequeños y medianos empresarios o si será otra promesa incumplida. Si hablamos de un país más justo, se debe acoger en conciliación esta iniciativa”.