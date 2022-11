Hidroituango no es viable, será una amenaza permanente: ingeniero de planeación

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, aseguró que la primera turbina de Hidroituango empezará a funcionar el próximo 30 de noviembre de 2022.

Así mismo, en medio de las pruebas y posibilidades de que Hidroituango prenda sus dos primeras turbinas, el presidente Gustavo Petro puso una condición a EPM para poner en funcionamiento este megaproyecto hidroeléctrico.

“Antes de prender cualquier turbina de Hidroituango debe evacuarse la población en riesgo como medida de precaución que es un principio universal. En el Gobierno del cambio por la vida es primero la vida”, expresó a través de sus redes sociales.

No obstante, Enrique Sinisterra O’byrne, ingeniero de planeación y control de construcción de las represas de alto Anchicayá y Salvajina, aseguró en La W que Hidroituango “no es viable” y que representaría “una amenaza permanente”.

“Definitivamente Hidroituango no es viable, porque el problema no está en armar una turbina, el problema está en que la montaña, en la cual está construido o se está construyendo, ya no tiene la resistencia que nos dé la garantía para el funcionamiento prolongado”, explicó.

A su vez, señaló que cuando el proyecto hidroeléctrico se empezó a construir tenía debilidades que podían ser solventadas “con inyecciones en la fisura de la roca”, pero tras el desastre de 2018, el macizo rocoso ya no cuenta con la fuerza suficiente.

“En dos años entró a la montaña una inyección de agua a presión gigantesca, desde ese momento podemos decir que la roca ya no es suficientemente fuerte geológicamente hablando para soportar una hidroeléctrica con 8 turbinas de 300 megavatios en cada turbina”, añadió.

En ese sentido aseguró que con cada turbina encendida se “causaría” un temblor con epicentro en la casa de máquinas, “este será permanente y en cada turbina que se pone a funcionar el temblor aumentaría. Es casi imposible pensar que no haya un riesgo inminente de fallo a mediano o largo plazo”.

De igual forma, manifestó que existe un riesgo para las poblaciones aguas abajo como Puerto Valdivia, Caucasia, Cáceres, entre otras.

¿Cuál es la solución?

De acuerdo con Sinisterra, la única solución es “desembalsarlo”, no obstante aseguró que esto es “prácticamente imposible”.

“Desde 2018 no ha debido seguir construyéndose Hidroituango”, argumentó.

Explicó que Hidroituango no se puede desembalsar hasta el nivel de las bocatomas, y que además, el embalse “muerto” seguirá representando un peligro para las poblaciones.

“Todos vemos que la solución que están planteando es ponerlo a funcionar pase lo que pase, cueste lo que cueste”, puntualizó.

