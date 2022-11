Corte Constitucional escuchará a Esperanza Gómez por pleito con Instagram

Una discusión acerca de los contenidos sexuales o que ofrecen este tipo de servicios en Instagram estaría por resolverse en la Corte Constitucional, debido a una tutela de la modelo y actriz porno, Esperanza Gómez. La tutela fue radicada en 2021 cuando la red social le cerró su cuenta con cerca de 5 millones de seguidores por infringir las normas de esta comunidad.

Por este pleito la Corte Constitucional citó una sesión técnica virtual a las empresas Meta Platforms, Inc. y Facebook Colombia S.A.S., así como a la modelo Esperanza Gómez Silva, dentro del proceso de revisión de la tutela que presentó la reconocida actriz contra las estas empresas.

Según la modelo, nunca infringió los derechos de autor, siempre publicó contenido real apto para todo público, cumplió las normas legales, respetó al resto de miembros de la comunidad, no amenazó ni acosó a ninguna persona y siempre usó un lenguaje apropiado. Además, sus publicaciones nunca incluyeron servicios sexuales para adultos, pues contenían fotografías suyas en las que aparecía en ropa interior, así como también lo hacen otras modelos e influencers, a las que no les han desactivado su cuenta.

La agenda de la sesión técnica arrancará el próximo martes 15 de noviembre desde las 8 de la mañana, a las 8:30 a.m. intervendrá Esperanza Gómez y a las 4 de la tarde habrá un espacio para que los magistrados de la Corte Constitucional puedan resolver sus dudas.