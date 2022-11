Colombia negó visa a reconocido empresario de Egipto; no le dan explicaciones

La W conoció que, al empresario de Egipto, Fahd Ahmed Mohamed Darwish, le negaron la visa para ingresar a Colombia.

De acuerdo con el consulado a Mohamed Dawrish le habrían denegado el documento debido a que no habría aportado la totalidad de los requisitos exigidos, sin embargo, el empresario asegura que no fue notificado y que, pese a que se ha presentado en otras dos ocasiones no le dan razón.

“No me dieron ninguna razón, no me dijeron nada simplemente me la negaron. Pregunté por qué y cuáles documentos me faltaban, pero no me dicen nada”, señaló.

Fahd Ahmed Mohamed Darwish, quien es director de una famosa compañía de entretenimiento de Egipto, que maneja toda la boletería de los festivales de música, cine, teatro y partidos, quería venir a Colombia para asistir al matrimonio de su mejor amigo.

Cabe resaltar que su amigo es un reconocido empresario caleño que genera empleo en el país, no obstante, Mohamed Darwish no quiso revelar su identidad.

Así mismo, el empresario colombiano intentó realizar los trámites desde Colombia, pero nuevamente le negaron la visa al ciudadano de Egipto.

Por otro lado, la oyente Nidia Cristancho se contactó con La W para dar detalles de lo que estaría sucediendo con un ciudadano colombiano a quien le negaron la entrada en Egipto.

“Recibí una llamada de mi hermana que está en Egipto en un tour que hizo a través de Mega Travel S.A.S. Parece que no dejaron entrar a este señor, pero no le dieron las razones por las que no lo dejan entrar y lo tienen detenido en El Cairo”, explicó.

De igual forma, señaló que la familia, que es de Bucaramanga, lo ha tratado de ayudar, pero no obtienen respuesta. Por ahora, se envió una carta a la Embajada de Colombia en Egipto.