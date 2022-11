‘Zeus’ acusó a dos generales del Ejército por nexos con ‘Don Diego’ y paramilitares

Colombia

La W tuvo acceso en exclusiva a la audiencia reservada rendida por el mayor (r) Juan Carlos Rodríguez Agudelo ‘Zeus’, aliado de Carlos Castaño y otro número de icónicos excomandantes de las Autodefensas, en la que señaló a altos oficiales del Ejército, algunos nunca nombrados, de haber tenido supuestos vínculos con paramilitares y un capo del narcotráfico.

General Alberto José Mejía Ferrer

Entre los nombres que mencionó ‘Zeus’ se encuentra, por ejemplo, el excomandante de las Fuerzas Militares, general Alberto José Mejía Ferrer, a quien el exmilitar señaló de supuestos vínculos con Carlos Castaño y también con el capo del narcotráfico y extraditado Diego León Montoya ‘Don Diego’ y su organización.

“Mi coronel Mejía Ferrer, comandante de las Fuerzas Militares fue su último cargo, nexos directos con Diego León Montoya y su organización, nexos directos con Carlos Castaño, ‘Doblecero’ y su organización (...) para eso utilizaba a su equipo de confianza que era el coronel Martín Arraut y el coronel Romero Páez, uno lo utilizaba para efectuar seguimientos a militares encontrarles cosas y manipularlos, y al coronel Romero para efectuar operaciones militares en contra de algunos grupos preseleccionados por Diego León Montoya ‘Don Diego’ en diferentes cargos y unidades”, sostuvo bajo juramento ante la jurisdicción.

Según ‘Zeus’, puede dar fe de operaciones de la Brigada de Fuerzas Especiales al mando del en ese momento coronel Mejía, donde se incursionó en el Cañón de Las Garrapatas (norte del Valle del Cauca) a finales de 2004 e inicios del 2005, “obteniendo magníficos resultados en decomiso de material de guerra, clorhidrato de cocaína” y otros hallazgos.

“Con el batallón de Fuerzas Especiales número 3 al mando de Nelson Vanegas, que fue con quien cuadramos la operación y al que yo les entregué los guías para que efectuaran, ellos estaban plenamente conscientes que la operación se hacía para favorecer a Diego León Montoya alias ‘Don Diego’”, sentenció “Zeus”.

W Radio consultó al general Mejía Ferrer para conocer su respuesta sobre las acusaciones realizadas por “Zeus”, quien expresó que son completamente falsas, que nunca conoció a Carlos Castaño ni a “Don Diego”, que no estuvo en áreas de influencia de ellos, y que por supuesto no conoce a “Zeus”. “Es la palabra de un delincuente contra la de un hombre honorable” afirmó.

Play/Pause “‘Zeus’ no está en sus cabales”: general (r) Alberto Mejía tras señalamientos 10:42 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://www.wradio.com.co/embed/audio/383/1668170974_946_cut/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

General Iván Ramírez Quintero

Continuando con el relato de ‘Zeus’, además incriminó gravemente al general Iván Ramírez Quintero, excomandante de la Primera División del Ejército, acusándolo de ser uno de los “auspiciadores” del “plan de expansión” de las Autodefensas mano a mano con Carlos Castaño entre 1997 y 1998.

También, señaló a Ramírez Quintero de haber “liderado” reuniones en fincas en Urabá donde, en compañía de otros altos oficiales, se encontraba con altos mandos de la división, miembros de la Convivir y paramilitares, indicando haber sido testigo presencial de esos encuentros a los que afirma, también asistían el general Leonardo Barrero (en su momento coronel) y el general Rito Alejo del Río. Según ‘Zeus’, en palabras del general Ramírez, “todo lo que oliera a guerrilla había que acabarlo”.

“Mi general Ramírez Quintero es un personaje que manejó la inteligencia de este país, le conoce todos los pecados a todo el mundo dentro del Ejército, le conoce los pecados al Congreso, a la clase política y los grupos subversivos”, detalló el mayor Rodríguez.

Es más, el exmilitar y aliado de Carlos Castaño señaló que los vínculos del general Ramírez Quintero se extendieron también al capo ‘Don Diego’ y hasta dio fe de una reunión entre el excomandante de la Primera División del Ejército y el extraditado narcotraficante.

“Mi general Ramírez Quintero tenía nexos con Diego León Montoya, alias ‘Don Diego’. Estuve presente en una reunión que se llevó a cabo en el Cañón de Las Garrapatas de una a cuatro y media de la mañana, donde fue en compañía de otro oficial retirado. Allá se reunió mi general Ramírez Quintero con ‘Don Diego’, aparte de estudiar la posibilidad de rescatar a Eugenio (Montoya; hermano de ‘Don Diego’) que había sido capturado, también se habló de algunos planes estratégicos para tratar de vincular a ‘Don Diego’ a Justicia y Paz”, sostuvo ante los magistrados.

General (QEPD) Martín Orlando Carreño

Otros de los generales que ‘Zeus’ salpicó en su declaración ante los despachos de los magistrados Gustavo Salazar y Alejandro Ramelli, fueron (en un primer orden) el general (QEPD) Martín Orlando Carreño, excomandante del Ejército, acusándolo de colaborador clave de las AUC y quien gestionó decididamente sus traslados a distintas unidades militares en varias partes del país donde el proyecto paramilitar lo iba necesitando.

General Leonardo Barrero

En segundo orden, incriminó al general Leonardo Barrero, excomandante de las Fuerzas Militares, (y quien también ha sido vinculado con grupos criminales como La Cordillera), señalando que tenía vínculos con paramilitares cuando se desempeñaba como comandante del Batallón Junín en Urabá y tenía hasta emisarios que llevaban y traían razones de las Autodefensas de Carlos Castaño.

“El sargento mayor que había allá (era el enlace con los paramilitares), era un señor bajito, gordito y de gafas, él era uno de los tantos enlaces que mi coronel Barrero utilizaba para mandar razones, ¿por qué lo digo? Porque en muchas ocasiones el hombre entraba en un carrito rojo que era del dos del batallón a la Finca 35, y yo estaba allá dando entrenamiento, entonces me corría para que no me viera. Posteriormente él se destapó conmigo y ya íbamos juntos a La 35 o a Cereté a encontrarnos con las AUC” manifestó ante los magistrados.

Asimismo, vinculó en su relato al general, excomandante del Ejército y negociador en La Habana, Jorge Enrique Mora, expresando que “tuvo mucho que ver” con la expansión de las Autodefensas y sostenimiento de esos grupos “en todas las regiones del país”

“Como persona es un buen tipo, pero al igual que muchos cruzó la línea, y fue uno de los patrocinadores de las Autodefensas nivel nacional” sentenció Rodríguez sobre el general Mora.

Por otra parte, y en relación con el DAS, en el ventilador de ‘Zeus’, para el cual pidió estricta reserva en la realización de la audiencia que hoy revela La W, también señaló al general Miguel Maza Márquez, exdirector de esa institución, como uno de los supuestos “auspiciadores” de la expansión del paramilitarismo a nivel nacional, particularmente en el Meta con el esmeraldero Víctor Carranza.

“Mi general Maza Márquez también fue uno de los patrocinadores de los grupos de Autodefensa a nivel nacional pero específicamente con el esmeraldero Víctor Carranza (...) mi general Maza Márquez nunca lo vi allá pero sí enviaban delegados y yo sabía que venían del DAS, porque decían ahí llegó el delegado del general Maza Márquez y lo atendían aparte, esas reuniones tenían como fin las versiones libres que se iban a dar en la ley de Justicia y Paz” sostuvo “Zeus” ante los magistrados.

Incluso, afirmó ser testigo de llamadas donde Jhon Fredy Gallo ‘Pájaro’, llamado el “canciller” de las Autodefensas, se comunicaba directamente con el general Maza para solucionar problemas con directivos del DAS en los llanos, quien, según Rodríguez, aunque Maza ya se había retirado seguía “manejando los hilos” del DAS.

General Maza Márquez

La W también logró comunicarse con la defensa del general Maza Márquez que, al conocer lo dicho por ‘Zeus’, por el momento y en una respuesta parcial lo desmintieron, estando a la espera de una comunicación oficial por parte de Maza ante esas afirmaciones de supuesto favorecimiento al paramilitarismo.

Continuando con la explosiva declaración de ‘Zeus’, el otrora aliado de los paramilitares reafirmó que Jorge Noguera fue una de las fichas también “más importantes” de la expansión del paramilitarismo en el país, colocando directores seccionales a lo largo y ancho de la nación, que eran adeptos del movimiento paramilitar.

Por otra parte, en referencia a vínculos de oficiales de la Policía con las Autodefensas confirmó algunos nombres que ya había entregado en sesiones pasadas, pero entregó otro nombre de un agente de la DIJIN con el alias de “Guango”, quien incluso asegura, buscaba narcotraficantes para informarles que habían sido objeto de “indictment” para extraditarlos a Estados Unidos, cobrarles millones de dólares y ayudarles a escapar.

“Yo estuve en por lo menos dos de esos eventos” indicó “Zeus”.

En referencia al evento que Rodríguez ya había mencionado en audiencias pasadas sobre un supuesto guía paramilitar que le entregaron directamente el general René Pedraza y el general Miguel Pérez Guarnizo para una operación en el Meta, el exmilitar afirmó que tras esos hechos le abrieron una investigación disciplinaria, asumiendo toda la responsabilidad para “salvarles el pellejo”.

Finalmente, el mayor Rodríguez confesó que (según su versión), sobornó al coronel Miguel Arraut, mencionado previamente en este informe, y quien trabajaba en contrainteligencia del Ejército, para que desapareciera la carpeta que tenían en su contra donde sabían a fondo de sus vínculos con el paramilitarismo y así poder ascender al grado de Mayor.

Acotó a su vez, que desde el fondo FONDETEC (que defiende militares ante la jurisdicción) buscaron asesorarle cuando comenzó a funcionar la JEP, pero, asegura, le dijeron que se limitara a decir lo que se sabía en la justicia ordinaria y al preguntar por sus “pecados” con los “paras” le respondieron que “no lo dijera”.

“(decían) les recomiendo que los que ya están presos, ya están presos, no hay necesidad de traer más gente acá y uno veía ese discurso y entendía perfectamente, aquí están mandando un mensaje: que nos quedemos callados (...) en la reunión privada con el abogado le decía si yo nombro a alguien, ese alguien nombra a otros. Me decía (el abogado), no puede hacer eso, evite nombrar a este, para que no nombre a los otros, o nombre al que está preso” sostuvo Rodríguez.

Además de los oficiales mencionados anteriormente, La W también buscó al general Jorge Enrique Mora para conocer sus impresiones sobre las acusaciones realizadas pero no se ha obtenido respuesta, y en el caso del general Leonardo Barrero, excomandante de las Fuerzas Militares, se está en el mismo escenario, luego de que su abogada afirmara que estaba estableciendo comunicación con él.