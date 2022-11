Se canceló la sesión de plenaria por protestas, ¿qué opinan los congresistas?

Este martes 15 de noviembre estuvieron en los micrófonos de W Radio para el programa La W los miembros de la Cámara de Representantes Hernán Cadavid y Alfredo Mondragón de los partidos Centro Democrático y Pacto Histórico respectivamente, hablando sobre la denuncia de la oposición por la cancelación de la sesión plenaria debido a las protestas por los 100 días de Gobierno de Gustavo Petro.

El representante Hernán Cadavid del Centro Democrático dio que “nosotros sorpresivamente nos encontramos con la cancelación de la plenaria, es decir es un día de trabajo que se pierde porque lo que ha hecho el gobierno es destinar tiempo para las marchas”.

Por la misma línea, mencionó que el Gobierno “lleva 100 días en los que deberían estar contestando con hechos y no seguir en las calles que es lo que hicieron el año anterior. Mientras tanto el Congreso sin sesionar”.

Además enfatizó que oficialmente no les dijeron que esa fue la razón por la cual suspendieron la plenaria pero que de igual forma sin falta ellos sesionan los días martes, miércoles, jueves y hoy no es coincidencia que no se de con la marcha”.

Por su parte el representante Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, dijo que “a la oposición le parece supremamente molesto que la gente haga un ejercicio constitucional de participación directa, además las leyes en el Congreso deben expresar lo que siente la población”.

Y puntualizó en que las manifestaciones de hoy son con el motivo de “decirle al Gobierno que va bien, que respalda la gestión, pero también, que avance en las reformas que se propusieron en el programa del Gobierno que ganó”.

Escuche la entrevista completa acá: