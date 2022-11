Julio Sánchez Cristo a Esperanza Gómez: “Usted tiene derecho a la igualdad”

Esperanza Gómez: “en las fotos que me censuran no estoy desnuda”

Eran más de cinco millones de seguidores los que Esperanza Gómez tenía en su cuenta de Instagram, usuario que habría sido censurado por esta red social. Ante esto, la actriz de contenido para adultos enfrenta un proceso con la Corte Constitucional y habló en La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre el tema.

En un principio, Esperanza Gómez mencionó que ha sido censurada por Meta (Facebook), empresa matriz que tiene también a Instagram. Así las cosas, explicó que sus fotos no son explícitas y que incluso sale en ropa interior, algo que no es censurable en Instagram; sin embargo, sí habría recibido esta notificación.

“En las fotos que he sido censurada, en ninguna estoy completamente desnuda, o sea llevo ropa interior, ni siquiera es transparencia, no se me ve el bello, ni los pezones, la pornografía es considerada así cuando tu muestras los pezones y la parte íntima de los genitales explícita, en ningún post de Instagram yo nunca he expuesto una imagen pornográfica, sensualidad sí, pero a mí desde hace varios años me vienen censurando la palabra sensualidad cuando la sensualidad no es pornografía”, explicó Esperanza Gómez.

Adicionalmente, añadió que ella no estaría incumpliendo normas de esta red social debido a que no ofrece servicios sexuales y no publica contenido explícito.

“Señores, yo no ofrezco servicios sexuales dentro de esta plataforma porque yo no soy prostituta, yo soy actriz porno, que presta un servicio para una compañía reconocida internacionalmente y protegida por la ley”, contó la actriz de contenido para adultos.

¿Qué dijo Julio Sánchez Cristo sobre el tema?

En la entrevista, Julio Sánchez Cristo mencionó: “vamos a ver qué dice la Corte, es el reclamo que ella tiene. Se habría podido quedar callada y no reclamar, pero ha querido hacerlo por ella y por otras personas que, a lo mejor, son víctimas de estas plataformas”.

Por otro lado, añadió que: “Ella, efectivamente, tiene derecho a la igualdad”.

Esperanza Gómez sobre sentar un precedente

“Yo quiero sentar un precedente de que así como estas plataformas tienen derechos y obligaciones y tienen sus propias reglas, uno como usuario también tiene derechos y obligaciones y yo siento que mis derechos están siendo vulnerados, quiero sentar un precedente para otras personas que sienten que les han cerrado las plataformas injustamente, también exijan sus derechos, porque si yo hubiera publicado fotografías explícitas de pornografía explícita o yo hubiera salido ofreciendo mis servicios sexuales a terceras personas dentro de esta plataforma, ni siquiera me estuviera tomando el desgaste de generar esta controversia y de poner a la Corte Constitucional en este desgaste”, añadió en la entrevisa de La W.

Su comparación con Nelson Mandela

“Ese es mi alegato si la Corte me colabora y falla; siento que de verdad esta plataforma ha sido injusta conmigo. Es un precedente porque por más privada, por más grande que sea la compañía uno no puede quedarse callado, o si no dígale a Nelson Mandela en su época que mucha gente le dijo que estaba loco que no lo hiciera, pero cuando un no se atreve, uno es un cobarde pues sencillamente el mundo nunca va a tener cambios, y como decían muchas personas y magistrados que asistieron al proceso, estas compañías se lavan las manos porque crean sus propias normas y reglas por ser compañías privadas que no tienen una oficina física dentro de nuestro país y por ser servicios en línea que no tienen con que responder”, finalizó.