Me escribió para despedirse, estaba huyendo: esposa de colombiano capturado en Haití

En diálogo con La W, una mujer que se identificó como la esposa de Francisco Eladio Uribe, uno de los exintegrantes del Ejército que fueron capturados en Haití y que estarían involucrados en el asesinato del presidente Jovenel Moïse, dio detalles de cómo era el día a día de su pareja mientras estaba en dicho país.

“Yo soy la esposa de uno de los capturados en Haití ayer. Estamos casados hace 18 años. A ellos no les dijeron para dónde se los iban a llevar exactamente, que para donde los necesitaran y que era una oportunidad laboral con una agencia para cuidar familias de jeques”, expresó.

Asimismo, la mujer dio detalles de quién fue la persona que le hizo la invitación para hacer ese viaje como una “oportunidad laboral”, puesto que él ya estaba retirado del Ejército.

“Fue el señor Capador, uno de los que está muerto. Lo conoció en Chiquinquirá, Boyacá, cuando estaba activo antes del retiro. A él le llegó la baja en el 2019”, añadió.

“A ellos los llevaron hasta República Dominicana y de ahí decidían para dónde los llevaban. A todos no los enviaban al mismo lado, sino para donde los necesitara la empresa (…). Había metido la carpeta en varias empresas y pues este sargento salió y tenía contactos con otra empresa y les dijo que era para donde los necesitaban y que al año venían”, agregó.

Además, la mujer afirmó que su esposo no le dijo el nombre de la empresa que lo contrató, pero le dio las siglas “CTU”.

De igual forma, destacó que su marido “fue muy buen soldado, esposo y compañero”, pero admitió que él estuvo investigado por falsos positivos.

“El estuvo investigado por falsos positivos, pero se solucionó todo y salió exonerado”, aseguró.

Por otro lado, se mostró preocupada por la situación de su esposo porque en noticias no han dado su nombre, pero mencionó que lo vio en las imágenes de televisión.

“Yo lo vi en las noticias y no tuve más contacto con él. Me dijo que lo estaban atacando, que no sabía qué estaba pasando, que no entendía”, dijo.

Finalmente, añadió: “no sé nada de él, no sé cómo está. Los niños están devastados y eso me preocupa y más aún que no veo el nombre de él en las noticias”.

Antecedentes de Francisco Eladio Uribe en Colombia

La W pudo confirmar con fuentes de la Jurisdicción Especial de Paz que Francisco Eladio Uribe está sometido a la JEP porque en la actualidad es procesado por falsos positivos.

Se pudo evidenciar que en el momento se encuentra acogido por dos procesos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, una de ellas ocurrida el 8 de marzo de 2008 en la que, en desarrollo de una supuesta misión contra la extorsión, fue asesinado el joven Luis Carlos Cárdenas, quien fue presentado como un supuesto extorsionista que tenía azotados a comerciantes en Yarumal en Antioquia y muerto en combate.