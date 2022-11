“A la mujer la tratan mejor por ser mujer”: embajadora de MinCultura de Qatar

La W continúa en el cubrimiento de la otra cara del Mundial de Qatar 2022, para esta oportunidad habló con María del Río, embajadora del Ministerio de Cultura de Qatar, quien aseguró que llegó a ese país por amor.

“Conocí a mi esposo en Turquía, él era el embajador de Panamá aquí en Qatar, desde que lo conocí me dijo que estaba enamorado de este país, lo que hice fue seguirlo y me vine para acá y desde que llegué me enamoré”, comentó.

En cuanto a cómo es el trabajo para las mujeres latinoamericanas en Qatar, del Río especificó que “a la mujer se le trata hasta mejor por el simple hecho de ser mujer, al contrario de lo que uno piensa, el machismo aquí sería el hecho de que a la mujer hay que tratarla mejor por el hecho de ser mujer y hay que darle más prioridad”.

De igual forma, resaltó que ese país cuenta con un 97% de tasa de alfabetización. “Todas las mujeres que conozco en Qatar tienen una carrera, muchas tienen una maestría, hablan más de dos idiomas, son personas que son muy educadas”.

Asimismo, dejó claro que la distribución de los recursos es muy apropiada. “La gente tiene muy buenas oportunidades. Como extranjera vivo en el país más seguro del mundo, nunca me he sentido incómoda, como mujer no he tenido ningún problema”.

Por último, resaltó que los qataríes son personas que son muy amables y sociables.

Escuche la entrevista completa a continuación: