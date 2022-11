¿Cuotas políticas en la Registraduría?

El 21 noviembre, desde el Congreso de la República, el presidente del partido Cambio Radical, Germán Córdoba, hizo una grave denuncia a propósito del proyecto de reforma al Código Electoral que promueve la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Córdoba aseguró durante su intervención que con la iniciativa se crean nuevos cargos para “aceitar el trámite en el Congreso de la República” y dijo tener una lista con más de 100 cargos en la Registraduría que, según el dirigente político, “han llegado gracias a la recomendación o a la cercanía de un parlamentario”.

La W conoció la lista mencionada por Córdoba en la que aparecen mencionados políticos, miembros de los órganos de control y de las altas cortes, que serían padrinos de funcionarios y exfuncionarios de la Registraduría. Entre los nombres mencionados aparecen 10 senadores y representantes a la Cámara de las comisiones primeras, donde iniciará el trámite del proyecto que cambiará las reglas de sistema electoral colombiano. Estos son los nombres:

- Willington Antonio Cuesta Medrano, registrador delegado en Córdoba, que sería cuota del senador liberal y presidente de la Comisión Primera del Senado, Fabio Amín. El congresista le aseguró a La W que sí conoce al registrador Cuesta Medrano porque son del mismo pueblo (Lorica, Córdoba) y que han hecho política juntos, pero negó haberlo recomendado para el cargo. Sin embargo, el vínculo con el Partido Liberal es claro. En diciembre de 2017, Cuesta Medrano fue ternado por esa colectividad para la Alcaldía de Moñitos, Córdoba, durante la vacancia que se registró en esa zona costanera, tras las investigaciones que la Fiscalía adelantaba en contra del alcalde de la época, Álvaro Cásseres, por presuntos nexos con grupos ilegales

El registrador Cuesta no contestó nuestras llamadas y mensajes. Durante la corta administración del cuestionado exgobernador de Córdoba, Edwin Besaile, Cuesta Medrano fue nombrado por el mismo exmandatario como jefe de la Unidad de Control Interno Disciplinario de la Gobernación de Córdoba.

- Los registradores delegados en la Guajira José Javier Díaz y Martha Amparo Rocha, que serían cuota del senador de La U Alfredo Deluque. El congresista aseguró que no conoce a Rocha, pero sí a José Javier Díaz, aunque afirmó que no tienen relación cercana y que no lo recomendó para el cargo. La W no se pudo comunicar con los registradores delegados.

- Jorge Dilson Murcia Olaya, registrador delegado en Huila, que sería cuota del senador de Cambio Radical David Luna. El senador Luna aseguró que Murcia es amigo suyo, pero que no tuvo que ver con el nombramiento que, según él, se lo ganó porque el partido tiene la mayor representación en el departamento. Murcia Olaya tiene vínculos con Cambio Radical. El registrador llegó al cargo en septiembre pasado, después de ‘quemarse’ en su campaña por la Cámara de Representantes con el aval de ese partido político. En 2008 fue asesor del exsenador Rodrigo Lara en el Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción.

El registrador Murcia aceptó que apoyó al senador David Luna durante la campaña y que ha hecho parte de Cambio Radical, partido por el cual fue candidato a la Cámara de Representantes en las pasadas elecciones. Hace dos meses fue designado en este cargo.

- El ex registrador delegado de Norte de Santander, Jesús Enrique Rolón, que sería cuota del senador liberal Alejandro Carlos Chacón. El congresista le dijo a La W que ese registrador viene de un sindicato, que no es de su grupo político y tampoco del Partido Liberal. Este no es el actual registrador, el actual es Diomar Alonso Velásquez Bastos que, según aseguraron fuentes en de La W, es cuota del senador Edgar Díaz de Cambio Radical.

- Los registradores delegados en Putumayo, Diego Alexander García y Lida Alexandra Ordóñez, que serían cuotas del hasta hace pocas semanas senador de La U, Berner Zambrano. El excongresista aseguró que Lida Alexandra Ordóñez es su cuñada -hermana de su esposa-, pero que lleva más de 20 años vinculada a la Registraduría y, según su versión, no la recomendó.

El registrador García dice no conocer al exsenador Zambrano y además se rehusó a seguir contestando nuestras preguntas, argumentando que necesita autorización del Registrador Nacional. No fue posible comunicarnos con la registradora Ordóñez.

- El registrador delegado en San Andrés, Jeffrie Alfredo Corpus Brown, que sería cuota del representante de Cambio Radical Jorge Méndez. El congresista y el registrador no contestaron los mensajes de La W.

- Los registradores delegados en Tolima, César Augusto Bocanegra y Luiyen Barrero Salazar, que serían cuotas del senador conservador Óscar Barreto. El congresista nos dijo que sabe quiénes son, pero que llevan muchos años en sus cargos y que no fue él quien llevó sus hojas de vida.

El registrador Bocanegra explicó que lleva más de 7 años en el cargo, asegura no tener relación alguna con el senador Oscar Barreto ni con el partido Conservador. Ha sido militante del partido Liberal, quien ha sido su aliado desde su designación. No fue posible comunicarnos con la registradora Barrero.

- El registrador municipal de Facatativá, Cundinamarca, William Mauricio Ayala, que sería cuota del representante liberal Óscar Sánchez. El representante aseguró que lo conoce porque es de Facatativá, como él, pero que no lo recomendó en la Registraduría.

El registrador aceptó ser amigo del representante Oscar Sánchez y luego dijo que no podía hablar de su relación con el Partido Liberal por su posición como registrador, al insistir nos colgó el teléfono.

- El registrador municipal de Tumaco, Nariño, Manuel Hermenegildo Mosquera, que sería cuota de la representante conservadora Ruth Caicedo de Enríquez. La representante aseguró que no conoce al registrador Mosquera y negó haberlo recomendado para el cargo.

El registrador lleva 5 años en el cargo. Dice que no conoce a Ruth Caicedo de Enríquez. La W conoció que su aliado político en Tumaco es Neftalí Correa Díaz, cacique electoral de la región y quien fue destituido e inhabilitado como congresista. Neftalí Correa fue ficha clave en la elección de Ruth Caicedo en el congreso

- La registradora auxiliar de Cali, Dapne Evelingh Campo Santamaría, que sería cuota del senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa. El senador reconoció que sí conoce a la registradora, pero no aclaró si la recomendó para llegar al cargo. No pudimos comunicarnos con la registradora.

La W se comunicó con el registrador nacional Alexander Vega, quien aseguró que la denuncia de Germán Córdoba “no merece ni pronunciamiento, porque el código no crea cargos en la Registraduría”. El registrador añadió que “en el anterior código quedó eliminada la creación de los cargos que se proponían” y que el nuevo proyecto mantuvo esa eliminación.

