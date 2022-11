‘Los Papeles de Panamá: peritos habrían cometido plagio

La W conoció en exclusiva que dentro del proceso judicial por el escándalo de ‘Los papeles de Panamá’ se habría presentado un aparente plagio por parte de los peritos contables de la Fiscalía General de la Nación.

Según se conoció, el supuesto plagio habría quedado en evidencia en medio de las audiencias de juicio que se adelantan contra la empresa Efectivo del grupo de Servientrega, su dueña Luz Mary Guerrero, quien está actualmente investigada por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos, estafa y fraude procesal, además de varios empresarios del país, proceso que se adelanta ante el juez quinto penal especializado con Función de Conocimiento de Bogotá.

Recordemos que el escándalo surgió a raíz de un hackeo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Supuestamente los peritos contables habrían entregado información al proceso de diferentes instituciones académicas, datos que sustentarían la evidencia de la Fiscalía General de la Nación en la que dicen que las directivas de Servientrega junto con sus empresas, dieron instrucciones a tres de sus empleados para esconder presuntamente en paraísos fiscales 4.5 millones de dólares de sus empresas Efectivo Ltda y Circulante S.A.

Ahora, lo curioso es que los mismos peritos aceptaron en las audiencias reservadas que se adelantan ante este juzgado que no había diferencia entre los textos académicos y los informes periciales presentados. Vamos a escuchar cómo el juez le enseña a uno de los peritos Nataly Gutiérrez, un documento, y le pregunta si existe diferencia entre el usado para la impugnación y el informe suscrito por ella.

Estos dos documentos fueron de la audiencia del 23 de septiembre de este año.

El abogado Francisco Navarrete y el juez, le preguntan a otra de los peritos Nini Jhoana Colona, sí los diagramas que hay en su informe, fueron extraídos del Consorcio Internacional Periodistas de Investigación, ella dijo que sí, pero no quería responder si verificó o no autenticidad de esa información, que recordemos es el trabajo de los peritos. Escuchemos, esto fue en otra audiencia reservada del 27 de septiembre de este año.

Judicialmente el Consorcio Internacional de Periodistas no es una fuente legítima al no poderse comprobar que información es real y cual no.