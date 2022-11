Funcionario de Migración fue racista: viajero que fue pateado en El Dorado

En las últimas horas se conoció un video donde se ve como un funcionario de Migración Colombia agrede a un viajero. Ese hombre, que recibe una patada en su pierna es Juan Ramón Camarillo, quien habló en los micrófonos de W Radio y relató lo vivido tras su aterrizaje a Colombia luego de un viaje desde Río de Janeiro, Brasil donde estudia actualmente.

“El trato fue racista conmigo. Trato de hacer el checkmig biométrico y en la entrada a Migración cuando hago la cola para que me atienda, el ( funcionario de migración) me dice que haga fila en todo lado, pero voy a todas las maquinas y le digo que no me funcionó. Y ahí identifico racismo en el trato que me está dando, comienza a alzarme la voz y yo también la alzo y me dice que va a llamar a la Policía”, dice Camarillo en su relato.

Y continuó contando lo que vivió, “tenemos un cruce de palabras y llega el señor con otro funcionario de Migración, en una actitud conciliadora, me dice que no están bien los términos que se usaron, que si quiero poner la queja. Digo que si, quiero poner la denuncia me volteo un poco quedo como de perfil y me da un puñetazo en la cara me tumba los audífonos y me abre la boca. Pienso en responderle físicamente, pero veo que es una persona mayor que yo, y decido no responder de la misma manera”.

De igual forma, Carillo relató el momento del golpe que se vio en video viral, “recojo los audífonos para poner la queja y en ese momento es cuando me da la patada y estoy desprevenido, y me dio una patada que afortunadamente lo recibió el celular. Subestimé las capacidades físicas del señor. Yo no lo respondo”.

Carillo, además aseguró que en ningún momento los funcionarios de Migración evitaron la agresión, “me hacen un cerco, en ningún momento cogen al agresor, el me pego el puño y la patada. Migración en ningún momento apartó el agresor de mi”

Finalmente, confirmó que aunque desde la dirección jurídica de Migración se comunicaron con el asbesto que no iba a dar declaraciones, “una disculpa no quita el estrés, el daño moral, el daño físico, el daño familiar”.

Escuche la entrevista a Juan Ramón Caramillo en La W: