“Soy inocente”: Jhonier Leal insistió en que la Fiscalía la presionó

Jhonier Leal el hombre que está siendo investigado por el doble homicidio del reconocido estilista Mauricio Leal y su mamá, Marleny Hernández, ocurridos entre el 21 y el 22 de noviembre de 2021 en la zona rural de La Calera (Cundinamarca).

En medio de la audiencia preparatoria de juicio que se realizó ante el juez 55 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Leal reiteró que fue víctima de una presión de la Fiscalía.

“Totalmente me declaro totalmente, soy inocente de los cargos que me están imputando y vamos a demostrar mi inocencia de la mano de Dios”, dijo.

Dijo que cuando confesó los crímenes estuvo no solamente intimidado por la Fiscalía General sino que también estuvo mal asesorado por su abogado en esa época.

Cabe recordar que, Leal permanece recluido en la cárcel La Picota de Bogotá.

“En un principio hice mi declaración y quise hacer un acuerdo con la Fiscalía fue porque me sentía presionado psicológicamente, me vi mal asesorado por el abogado que tenía en ese momento, él cual me llevó a que era mejor un acuerdo y yo no tenía los ingresos para pagar una defensa”.

Este es el caso

Los crímenes se presentaron entre la noche del domingo 21 y el lunes 22 de noviembre de 2021 en el condominio Arboreto, ubicado en la zona rural del municipio de La Calera (Cundinamarca).

Aunque inicialmente, nadie sospechaba de Jhonier Leal, la Fiscalía General de la Nación adelantó una ardua investigación en cabeza del delegado Mario Andrés Burgos, quien así describió el doble homicidio en medio de la audiencia de medida de aseguramiento que se realizó el 18 de enero de este año ante una juez de Control de Garantías de Bogotá.

“Se pudo comprobar de acuerdo a toda la evidencia recolectada por la Fiscalía General de la Nación que entraste a la casa a las 23:37 horas y que permaneces en esa casa hasta las 11 de la mañana, tiempo suficiente para atacar con un cuchillo primero a tu señora madre en la habitación donde se encontraba dormida y luego desplazarte hasta la habitación de tu hermano, Mauricio Leal Hernández”, mencionó el fiscal.

Agregó que, “(...) Con el mismo cuchillo con el que atacaste a tu madre, atacas a tu hermano, con la mala suerte que ese cuchillo se quedaría incrustado en el cuerpo de Mauricio Leal”.

En la radiografía que en su momento hizo la Fiscalía, Burgos dijo que alteró la escena del crimen y trasladó el cadáver de Marleny Hernández, desde la habitación ubicada en el tercer piso de la vivienda hasta la habitación de Mauricio Leal.

“Con sevicia atacas a tú hermano y decides hacer una modificación de la escena al trasladar desde su habitación el cuerpo de tú mamá a la habitación de tu hermano… Se encontraron manchas de sangre de la señora Marleny desde la escalera hasta la habitación de Mauricio… y una toalla en la habitación de Jhonier con sangre que coincide con la de Marleny”, aseguró el Fiscal.

En medio de la diligencia que se llevó a cabo de manera virtual, sorprendió cuando Leal pidió la palabra para intervenir y generó consternación su confesión.

“Antes que nada, hoy tuve la oportunidad de hablar con mi abogado y, luego de quedar debidamente asesorado, he tomado una decisión súper importante y muy personal: de manera libre y voluntaria de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía”, afirmó.

Inmediatamente añadió que, “aprovecho la oportunidad para hacer mi manifestación de arrepentimiento, pidiendo perdón antes que nada a mi familia, a mis hijos, a las víctimas y a todo Colombia por los hechos acontecidos, y a comprometerme que jamás volver a acontecer”.

La confesión sacudió al país, sin embargo, meses después Jhonier Leal, se retractó asegurando que fue presionado por la Fiscalía para contar lo que ocurrió.

En una audiencia que se realizó el viernes 18 de abril, dijo “renuncio al preacuerdo y me declaro inocente”, con esas palabras Jhonier Leal, le aseguró a la juez 55 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, que fue presionado a declararse culpable y a aceptar que cometió los crímenes de su hermano Mauricio Leal y de su mamá, Marlene Hernández.

“Ahora estoy más claro y consciente y al estar así en este momento puedo asegurar que he actuado bajo presión y el día de ayer tomé la firme decisión y se lo hice saber a mi abogada de renunciar a este preacuerdo, porque como lo he dicho en varias ocasiones soy inocente”, dijo Leal quien de nuevo sorprendió al país.

Agregó que “soy una persona que sólo he vivido para servir a mi familia, para servir a mis hijos, para servir a la sociedad, he trabajado de manera honesta y sencilla, solamente vivo para servir a mi familia en el sentido en el que siempre buscado la unión familiar”.

En esa diligencia agradeció a su abogada, diciendo que lo está defendiendo gratis.

“Me he visto obligado emocionalmente y psicológicamente a firmar un preacuerdo y a declararme culpable y a vivir semejante escarnio público para mí y toda mi familia”, afirmó Leal.

Entre tanto, su abogada Ana Julieth Velásquez también dijo en su momento que, “mi cliente no va a pedir perdón por algo que no hizo”.

De esta manera Jhonier Leal renunció al preacuerdo que había negociado con la Fiscalía y por el que habría sido condenado a 27 años y seis meses de prisión por su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado y manipulación de la escena del crimen.

“Por el afán de prestigio, por el afán de dar resultados ante los superiores, entonces se hace una investigación de manera irregular como lo que se hizo y se pretende que una persona que no tiene responsabilidad, qué es inocente, hacerse cargo de algo que no hizo porque no cuenta con los recursos económicos o porque alguien le dijo que lo mejor para él era que firmara un preacuerdo porque no había nada que hacer porque la Fiscalía General de la Nación, tiene el poder de condenar los 60 años”, dijo Velásquez, quien añadió que “la justicia en Colombia no puede ser para los de ruana. Y si las víctimas acá están solicitando ese derecho a la verdad y a la reparación y a la justicia”.

Reacción de la Fiscalía

En una diligencia que se realizó el 25 de abril, visiblemente molesto, el fiscal Burgos anunció el retiro del preacuerdo.

“Este delegado vislumbra que el actuar del imputado al retractarse de la aceptación a cargos realizada en audiencia de imputación corresponde a un proceder de forma desleal con la Administración de justicia y de la institución Fiscalía General de la Nación”, dijo el fiscal al manifestar que desde el 4 de febrero se había concretado dicha negociación.

Agregó además que, “el ente acusador el día de hoy ha tomado la decisión irrevocable de retirar el preacuerdo y presentar el correspondiente escrito de acusación ante el Juez competente”.

“Por consiguiente, solicito a su honorable despacho acepte esta petición y se pronuncie de manera inmediata para que se realicen los tramites que corresponda y permita a esta institución acusar formalmente al señor YHONIER RODOLFO LEAL HERNANDEZ, con el fin de dar continuidad a la etapa de Juicio oral y solicitar condena alta y ejemplar por la muerte de su señora madre MARLENY HERNANDEZ, y su hermano MAURICIO LEAL”, apartes del documento que presentó ante la juez del caso.

Posteriormente, se realizó la audiencia de acusación donde según la Fiscalía se expone a una condena de 50 años de cárcel y todavía no han empezado las audiencias preparatorias de juicio, por los aplazamientos que ha solicitado la defensa.