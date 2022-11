“Los nativos serán los beneficiarios de las Islas Rosario”: Gerardo Vega

En entrevista con W Radio, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega, explicó que de las más de 80 islas del Rosario ya se puso la lupa sobre unas 20 con el fin de recuperarlas de las manos de sus actuales tenedores y reorganizar de esta forma la distribución de esos paraísos que le pertenecen a todos los colombianos.

En sus declaraciones, el director Vega, dijo “hay 20 casos que son los más avanzados que tenemos de un total de 82 predios que tienen contrato, que tienen contrato por diferentes precios, diferentes modalidad o precio de esos 82, 20 son las más adelantadas y que tenemos más avanzados desde el punto de vista documental y de la visita y conocimiento que se tiene en terreno de las circunstancias de esos predios, ella son Isla Pelicano, Isla San Quintín, Isla Fiesta, Isla Caguamo, Isla Totumo, Isla Perra, Isla Crespa, Isla Casa Blanca, Caracolí, Remanso, Gran Edén, Nasa, Gente de Mar, Isla San Juan de Pajaral, Isla Majayura; esas son las que tienen un estado del expediente más avanzado, por eso hemos decidido solicitar la terminación anticipada del contrato, la mayoría de estos contratos vencen el 31 de diciembre del próximo año 2023, vamos a iniciar con estas 20″.

Así las cosas, la Agencia Nacional de Tierras, manifestó que se buscará llegar a un acuerdo con los actuales tenedores de las islas buscando luego de esto devolverlas a las poblaciones nativas para que sean estas las que realicen una explotación comercial y turística.

Para lograr la recuperación de las islas que tienen ocupaciones ilegales como es el caso de la de Gente de Mar, también se confirmó que ya hay toda una coordinación con la Policía y el Ejército para que en esos casos no haya ninguna posibilidad que se evada la orden de la ANT la cual se notificó a través de una carta en los recientes días.

Frente a los actuales tenedores de las islas que pagan arriendos irrisorios pero que a pesar de eso no están al día en sus pagos teniendo deudas hasta de más de 500 millones de pesos con el Estado, la ANT aseguró que se deberán revisar las respectivas acciones legales que correspondan con el fin de recuperar el dinero adeudado, añadiendo que actualmente al mes el Estado recibe unos 250 millones de pesos por el pago de arriendos de todas las Islas del Rosario, lo que lleva a que entonces se deba hacer un nuevo avalúo para replantear los cánones de arrendamiento pero dejando claro que allí se deberán llegar a acuerdos económicos para que se conserve el medio ambiente y se beneficie la población nativa.

Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras, también explicó la forma en que desde la entidad se empieza a generar un plan para evitar recibir demandas o contrademandas por el lado de los actuales tenedores de las islas a los que se les pidió desalojar, allí dijo “primero vamos a hacer una reunión, vamos a hablar con ellos individualmente, estamos enviando los documentos, las cartas notificando de las situación y buscando un acuerdo; si no es posible un acuerdo tomar todas las acciones legales que correspondan, esos contratos todos terminan el 15, hay algunos que no tienen contrato, en los que no hay contrato vamos a actuar de forma pronta con las facultades que nos da la ley para recuperar esos predios; con los que tienen contrato queremos buscar una concertación, un acuerdo, una conciliación con ellos para dar una terminación anticipada; desde luego nosotros actuamos bajo la ley, los que se sienta afectados tomarán la decisión que crean conveniente, sin son demandas, demandas pero pues la Agencia tiene que actuar en beneficio de la sociedad colombiana”.

Por otro lado, la Agencia Nacional de Tierras, manifestó que nunca se ha desconocido la importancia turística que hay sobre las islas y que por lo mismo luego de recuperarlas se buscará que las personas, poblaciones nativas que se queden con ellas, puedan seguir ejerciendo esas actividades, añadiendo que no se desconoce la situación social que se vive en muchas de las islas donde se necesita más presencia estatal, pero que sin duda para empezar hay que recuperar las tierras para poder entregar una atención más integral.

Así las cosas, se adelantó en los micrófonos de W Radio que esta semana y la próxima estará una comisión de la ANT empezando a revisar cada una de las islas para poder determinar cómo se encuentran, agregando que se ha invitado a dos entidades de derecho privado que tienen experiencia y conocimiento sobre el tema y que son Cajas de Compensación para identificar y valorar el costo que tendrá la operación de recuperación y redistribución de las islas.

En los casos que se hicieron procedimientos de mala fe o en los que no se solicitaron permisos, ni tampoco se cumplieron con las normas de los arrendamientos, la ANT expresó que no habrá reconocimiento por parte del Estado para quienes hayan implementado mejoras, construcciones o cuestiones similares, teniendo en cuenta que para cada una de esas implementaciones había procesos que se debían seguir y que entonces se habrían invalidado.

Finalmente, el director Vega, manifestó que aún no se tiene conocimiento de que se hayan vendido alguna de las islas por parte de los arrendatarios, dejando claro que en caso de que eso haya ocurrido como se ha advertido en algunas denuncias, esto sería ilegal y quien haya incurrido en esa situación tendrá que afrontar serios procesos panales.

