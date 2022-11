No es una conferencia de derechos humanos, es un Mundial: Jeque de Qatar

En medio del cubrimiento de La W en el Mundial de Qatar, conversamos con Sheik Ahmed Bin Hamad Al Thani, mánager de Katara Hospitality, la mayor compañía hotelera de ese país, sobre la organización de la Copa del Mundo y las críticas que han recibido.

Para empezar, mencionó que Qatar es un país bastante pequeño, “es una península en el Medio Oriente, es mágico para nosotros ser la sede del Mundial, esperamos que los visitantes tengan una gran experiencia en nuestro país porque llevamos 12 años construyendo toda esa capacidad e infraestructura para recibirlos. Construimos alrededor de 9 estadios para poder ser sede del Mundial”.

En cuanto a las críticas que han recibido como país por las restricciones a las mujeres, el alcohol, y la comunidad LGBTI, el jeque aseguró que “ningún país que tenga la exposición del mundial está exento a estas críticas. Los medios están enfocados en las cosas negativas, entiendo que somos un país pequeño y que tenemos ciertas limitaciones en cuento a la religión y la cultura, pero los medios se están centrando en lo negativo, ignorando la belleza del país”.

Además, hizo énfasis en que “Occidente quiere imponer sus creencias, hay que entender que lo que creen en Occidente no es universal, hay personas con culturas y creencias distintas, cualquier creencia es respetada aquí. Esto no es una conferencia de derechos humanos, es un Mundial de fútbol y se vino a disfrutar el Mundial, no entiendo por qué hay que imponer visiones”.

Por otra parte, se refirió a lo que podría estar detrás de estas críticas. Afirmando que “para mí, en Occidente es muy difícil creer que un país pequeño y musulmán pueda ser la sede del Mundial, es un choque para ellos. Lo que los medios están tratando de mostrar no es el reflejo total de lo que es el país. Las restricciones que tenemos no son para cohibir a los demás, queremos que entiendan que las visiones de occidente no son universales. Hay que respetar ambas visiones”.

El jeque también indicó que el Mundial tiene un alcance que puede sobrepasar las fronteras y por esto, las personas no dudarán en viajar para conocer lo que tiene Qatar en cuanto a la cultura, la educación y la seguridad.

Para finalizar, contó que debido a la eliminación de su selección del Mundial, ahora apoya a las selecciones de Brasil, Argentina y Portugal.

Escuche la entrevista completa a continuación: