Mordaza: Piedad Córdoba pide debate a medios de comunicación

Polémica por cuestionamientos de la senadora Piedad Córdoba a los medios de comunicación:

La congresista es enfática en que el debate que solicita nada tiene que con la libertad de prensa, pero, en un sentido un poco contrario, también se queja de la forma en la que desde los medios informan al país.

Inquieta y preocupa bastante la explicación de la senadora, “los medios de información cada vez más desinforman sobre todo que lo que plantean en los diversos medios que no llevan a que la gente se informe sino a que se genere una opinión tergiversada”, dijo la Congresista del Pacto Histórico.

Editorial Al Oído:

Discúlpenme, pero eso se llama querer cuestionar el contenido de los medios de comunicación y tiene una línea muy delgada con buscar controlarlos.

Esto me recuerda lo que llamamos la ley mordaza hace un año o del artículo que intentaron mover desde el Pacto Histórico para en el mismo sentido “democratizar” los medios de comunicación en Colombia a través de un proyecto de ley que se estaba construyendo, pero no pasó de un mal intento que se ahogó desde el nacimiento.

Hay que recordarle a la senadora que una democracia está compuesta de matices y opiniones que no tienen que estar en la misma línea con los medios de comunicación y de eso se trata precisamente, intentar calificar el contenido de los medios porque no todos son gobiernistas o no informan tal como ustedes muchas veces quieres es un grave error.

Precisamente por los medios que incomodan a diferentes personas que hacen parte de la arena política y del poder es que este país ha conocido tantas verdades y tantas cosas que ustedes los políticos, que se creen con corona, han hecho en medio de la oscuridad por debajo de la mesa incluso con sus familias.

Senadora qué vamos a poner en la agenda, ¿la libertad de prensa o la censura? Los medios de comunicación deben atender el interés público y todos en esa libertad se permiten tener diferentes matices en sus comunicadores y periodistas.

Cierro diciendo que, los periodistas no somos soportes de micrófonos ni reproductores de lo que desde el poder sueñan que transmitamos.