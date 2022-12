Gustavo Petro no tenía ninguna relación con el caso Hyundai: Álvaro Betancur

En primicia con El Reporte Coronell, el exfiscal de apoyo del caso Odebrecht y declarado insubsistente Álvaro Betancur habló por primera vez sobre las acusaciones en su contra.

Para empezar, comentó que su relación con el fiscal Daniel Hernández y el exfiscal Néstor Humberto Martínez fue netamente laboral. “El caso Odebrecht era un caso con diferentes variantes y cada uno estaba asignado a un aspecto específico”.

Además, dejó claro que “nunca recibimos una instrucción por parte del doctor Néstor Humberto Martínez, en el caso particular, para tratar de hacer algo en el caso Odebrecht”.

En cuanto a la compulsa de copias del fiscal Leonardo Espinosa contra Betancur y Hernández para que fueran investigados por no imputar al Otto Bula por lavado de activos y concierto para delinquir, aseguró que para ese entonces ellos no eran los fiscales encargados del caso. “Así lo hubiésemos sido tampoco le hubiesen imputado esos delitos porque el delito de lavado de activos y de concierto para delinquir se obtuvo de las propias declaraciones de Otto Bula en el marco de un proceso de colaboración con miras a un principio de oportunidad”.

Por otra parte, se refirió a las aseveraciones de Álex Vernot, quien indicó que Betancur y Hernández le ofrecieron la libertad cuando él estaba preso para que declararan en contra del entonces senador y hoy presidente Gustavo Petro.

“Esa es una afirmación totalmente falsa, el señor Vernot no ha precisado con cuál de los abogados que tuvo se le hizo tal ofrecimiento, tendrá que decirlo y no lo ha hecho. Para ese momento en que el señor Vernot estaba privado de la libertad, entiendo que el ahora presidente en su momento era senador y la Fiscalía no puede investigar a un senador porque cualquier actuación que se haga resultaría ilegal porque su juez natural es la Corte Suprema de Justicia”, explicó.

Haciendo énfasis en que “el entonces senador y ahora presidente no sonaba en ningún tema de la investigación de nosotros como para que nosotros preguntáramos por él”.

Por último, señaló que “no teníamos qué preguntarle porque el señor Gustavo Petro no tenía ninguna relación ni con el caso Hyundai ni con lo que estábamos investigando que era soborno en actuación penal”.

Añadiendo que “aquí hay afirmaciones delirantes que se caen por su propio peso. Los fiscales no damos libertades, las libertades la dan los jueces.”

Escuche la entrevista completa a continuación: