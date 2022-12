Desde la cárcel ordeno qué se hace o no: líder de ‘Los Rastrojos costeños’

Juan Manuel Borré, exparamilitar y quien fue expulsado de Justicia y Paz, aseguró en La W que está dispuesto a entregar a su organización, aceptar y confesar toda su responsabilidad en crímenes a cambio de que pueda “vivir como un ciudadano más”.

Según Borré, está arrepentido y para él es difícil vivir sabiendo todo lo que hizo. “No es fácil conciliar el sueño, vivir una vida normal. Lo recuerdo de tantos años de guerra, no es fácil, es una vida difícil, estar separado de la familia”.

Además, expresó que tiene la intensión de pedir asilo político para poder vivir tranquilo y que “no pase como ha pasado con mucha gente que sale, hacen una negociación y los terminan matando”.

Borré también comentó en medio de la entrevista que está dispuesto a “entregar a la gente, el armamento, en las zonas de influencia de microtráfico vamos a acabar, se va a terminar la extorsión, los menores que estén dentro de la estructura los vamos a entregar al ICBF, vamos a responder al Estado por las cosas”.

Sin embargo, y ante su aparente arrepentimiento, Borré confirmó en los micrófonos de esta emisora que sigue siendo el único líder ‘Los Rastrojos costeños’ y que actualmente sigue dando órdenes desde la cárcel La Picota.

“Desde las cárceles seguimos en cumplimiento del deber, decidimos lo que se hace o no se hace, nosotros directamente somos los jefes y fundadores que damos el sentido a la estructura”, dijo.

Pese a su afirmación, aseguró que se siente cansado de vivir en la cárcel y de la guerra.

“Tengo 46 años, voy para los 50, me cansé de esta vida, me cansé de la guerra, me cansé de vivir en estos sitios, me cansé que otras personas dirijan mi vida, por eso mi anhelo es estar con mi familia, mis hijos, vivir como cualquier ciudadano”, puntualizó.

¿Cómo da las órdenes desde la cárcel?

Sobre este punto, Borré comentó que desde el 2013 no está en un patio como cualquier interno. “Me acondicionan un sitio, ahí vivo solo. Vivo en un cuarto 22 horas del día encerrado, me dan 2 horas de sol al día y me dan dos llamadas cada una de 10 minutos, una en la mañana y otra en la tarde, el resto del tiempo encerrado. No tengo acceso a más nada”.

Agregando que “hay comandantes que están afuera y que saben cómo son todas las cosas. Cuando yo estoy demasiado incomunicado, yo dejo de hablar con ellos y todo queda a criterio del comandante que está respondiendo afuera. Cuando ya tengo la oportunidad de comunicarme con ellos entonces ya cuadramos cosas que venía haciendo solo y se dan otras directrices”.

Para finalizar, dejó claro que él no tiene comunicación con los altos mandos del Inpec.

Escuche la entrevista completa con Juan Manuel Borré a continuación: