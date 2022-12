España se quedó por fuera del Mundial de Qatar por tres minutos

España se enfrentó a Japón para definir la clasificación a la fase de octavos de final en el Mundial, pero fueron ambos equipos los que se quedaron con el boleto a la siguiente ronda.

No obstante, los españoles vivieron momentos de tensión luego de que por tres minutos se quedaran por fuera de la Copa del Mundo con el 2-1 de Costa Rica, hasta que Alemania empató.

En ese sentido, Luis Enrique Martínez, director técnico de la escuadra española, aseguró no haber estado al tanto de este crítico momento para su selección.

De acuerdo con Martínez se concentró en el encuentro entre España y Japón: “no estoy pendiente del otro partido solo estoy centrado en mi partido, yo no lo sabía, no me enteré en ningún momento, mi discurso es sincero no he venido aquí a especular”, señaló.

“No estoy contento porque nos haya ganado Japón, yo quiero que mi equipo dé su mejor versión y gane todos los partidos ese es el camino para seguir creciendo. Hemos estado eliminados tres minutos, imagínate me hubiera dado un infarto”, añadió el director técnico.

No obstante, el futbolista Pedro González López, mejor conocido como ‘Pedri’ aseguró que la selección española sí estuvo pendiente del marcador de Costa Rica y Alemania.

“Sabíamos que estábamos por fuera, en lo personal intenté animar a mis compañeros para hacer el gol, pero pues no ha sido así”, manifestó.

En la fase de octavos España se enfrentará a Marruecos, y en caso de ganarse un cupo a cuartos, posiblemente habría evitado cruzarse con Brasil, uno de los equipos favoritos del mundial.

