Estoy dispuesto a aceptar y confesar todo: Juan Manuel Borré, jefe de Los Rastrojos

Juan Manuel Borré Barreto, líder de la banda ‘Los Rastrojos’ en la Costa, habló con La W desde la cárcel La Picota de Bogotá sobre su proceso judicial y lo que ha pasado con sus víctimas.

Para iniciar, explicó que “nosotros hemos venido respondiéndole a las víctimas del accionar militar de nuestra estructura, hemos acordado que con la paz total tenemos que reparar y estamos listos para esas circunstancias”.

De igual manera, Borré, quien es fundador y jefe máximo de ‘Los Rastrojos costeños’ aseguró que su estructura se dedica al microtráfico y extorsión, pero nunca se han dedicado al narcotráfico. “Para evitar problemas con otros países nunca nos hemos dedicado al narcotráfico”.

“Nosotros como toda organización reconocemos homicidio, masacres, reconocemos muchas cosas que en cumplimiento del deber de la estructura se han manifestado a lo largo de los años que hemos estado en cumplimiento”, dijo.

Especificó además que la estructura retomó su accionar debido al incumplimiento del Estado. “De 2006 hasta la fecha, reconocemos bastantes homicidios, estamos reconociendo la muerte del fiscal, y otras que han sucedido”.

En cuanto a la paz total y los acercamientos que ha tenido con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, señaló que “en este momento hemos tenido acercamientos con el alto comisionado de Paz, con el Ministerio de Justicia, Presidencia, Gobernación del Atlántico, Procuraduría; les hemos manifestado nuestra voluntad de someternos a la justicia”.

Por otra parte, habló sobre su disposición para colaborar con la justicia a cambio de recibir beneficios.

“Nosotros estamos dispuestos a aceptar y confesar todas las acciones que en el cumplimiento del deber hemos estado haciendo. Estamos dispuestos a asumir la responsabilidad total de todas las cosas”, expresó.

Voluntad de paz:

Juan Manuel Borré Barreto también mostró su arrepentimiento por lo hecho en años pasados y aseguró que “no es fácil conciliar el sueño, vivir una vida normal. Lo recuerdo de tantos años de guerra, no es fácil, es una vida difícil, estar separado de la familia”.

En esa misma línea, agregó que “el Estado nunca ha tenido la voluntad conmigo, yo pagué mi condena y hasta el momento, estoy pasado tres años de mi condena. El Estado dilata las cosas y no me quieren dejar soltar (…) si hablamos de una paz total, así como uno hace, el Estado también se tiene que dar cuenta de lo que hace, ellos violan los derechos de uno”.

Además, insistió que “queremos pedir asilo político para salir del país y poder vivir tranquilos y paz y que no le pase como ha pasado con mucha gente que salen, hacen una negociación y los terminan matando”.

Borré también dejó claro que “vamos a entregar a la gente, el armamento, en las zonas de influencia de microtráfico vamos a acabar, se va a terminar la extorsión, los menores que estén dentro de la estructura los vamos a entregar al ICBF, vamos a responder al Estado por las cosas”.

¿Sigue mandando desde la cárcel?

Para este punto, Borré dejó claro que “no vamos a desconocer la realidad de la vida, desde las cárceles seguimos en cumplimiento del deber, decidimos lo que se hace o no se hace, nosotros directamente somos los jefes y fundadores que damos el sentido a la estructura”.

Especificando que “entrego todo a cambio de mi libertad, de que me den una oportunidad de rehacerme en la sociedad para vivir como un ciudadano más, poder estar con mi familia, mis hijos, mi madre, mi padre, mi esposa, cambio todo eso tener la vida como un ciudadano más que es lo que anhelo en esta vida”.

Asimismo, resaltó que está cansado de estar en la cárcel y la vida que lleva. “Tengo 46 años, voy para los 50, me cansé de esta vida, me cansé de la guerra, me cansé de vivir en estos sitios, me cansé que otras personas dirijan mi vida, por eso mi anhelo es estar con mi familia, mis hijos, vivir como cualquier ciudadano”.

Para finalizar, se refirió al perdón que le ha ofrecido a las víctimas y a las confesiones que le entregará al Gobierno Nacional, en las que según él, se verían involucrados partidos políticos.

