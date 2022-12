Al Oído: Juan Corzo el ‘mico’ que le toca tragarse a Gustavo Bolívar y David Racero

De la corzotón a la silenciatón.

El 27 de septiembre del 2011 Gustavo Bolívar junto a un grupo de ciudadanos que pertenecían a un grupo de indignados de todas las orillas citaron a lo que el país conoció como la corzotón, era un plantón en protesta contra el presidente del Congreso de la época, Juan Manuel Corzo.

En ese Plantón se exigía la renuncia de Corzo y el senador Bolívar con mucho corazón explicaba la indignación con el ex congresista y lo sustentaba en varios puntos: El primero un proyecto del presidente del Congreso que habría presentado Juan Manuel Corzo en aquel entonces sobre inmunidad parlamentaria y lo más indignante, que llevó a cientos de ciudadanos a las calles, el inolvidable momento en el que Corzo expresó que su sueldo de 18 millones de pesos no le alcanza para el combustible que utilizan sus vehículos. “Lo que me recuerda a muchos senadores que hoy 11 años después tampoco les alcanza y no se lo quieren bajar, también del Pacto”, dijo Catalina.

En aquel entonces La cita fue en la plaza de Bolívar Gustavo Bolívar era un indignado ciudadano más , líder innato que con corazón y transparencia convocó a la plaza de Bolívar, en las redes sociales se creó un billete de 190 mil pesos que fue reproducido para depositarlos en urnas disponibles en el país, en varios medios el senador expresó: “Después de la corzoton se hará un arqueo para entregar lo recolectado a los “pobres” parlamentarios que no les alcanza el dinero para comprar gasolina. Pese a disculpa del senador Juan Manuel corzo la corzoton se mantiene en el país”.

Pues bien hoy 11 años después Juan Manuel Corzo es nombrado por este gobierno como embajador de Paraguay, el senador Bolívar no es al único que le toca tragarse ese micotón , también al presidente de la cámara David Racero que guarda hoy silencio pero cuando, en el gobierno del expresidente Duque nombraron a Corzo embajador de cuba en aquel momento ojo “el único mérito para que nombren a Corzo embajador es que es un congresista atornillado no tiene más , embajadores deberían tener experiencia "

Al parecer hay doble Racero hoy en día , eligieron un embajador que representa todo por lo que han luchado, pasamos de la corzoton a la silenciatón.

“Unos guardan silencio por que no hay más que hacer y otros por tristeza, molestia y vergüenza con su electorado como el caso de Gustavo Bolívar a quien le cuesta callar y tragar entero.”, expresó al cierre Catalina Suárez