¿‘Cacería’ del gobierno Petro contra funcionarios de anteriores administraciones?

Diciembre, tradicional época de celebración, se ha convertido en un mes de malas noticias para cientos de funcionarios del Gobierno Nacional a los que no les están renovando sus contratos, aparentemente, por venir de administraciones anteriores.

Y es que tal parece que el Gobierno Petro quiere cortar de raíz cualquier vínculo de ministerios y otras entidades con el uribismo, e incluso con el santismo, y por eso están rodando cabezas, hasta de personas que tienen perfiles técnicos.

La W ha recibido quejas de varios contratistas que se quedaron sin empleo, pero lo más grave, es que aseguran que esto se ha convertido en un ‘cacería’ del gobierno Petro que incluye búsqueda y trazabilidad de información de redes sociales para identificar cualquier nexo con gobiernos anteriores.

El caso más reciente está en el Ministerio de Salud, donde este fin de semana salieron 17 funcionarios a quienes se les vencían sus contratos en la oficina de comunicaciones de esa cartera y fueron notificados el domingo, día de descanso, sobre su salida.

Sin embargo, también están en la lista de damnificados varios funcionarios de otras dependencias como el área Epidemiología donde muchos de los que salieron llevaban más de 10 años en la entidad por su experticia y fueron los encargados de hacer frente a la pandemia contra el covid-19, entre ellos epidemiólogos, médicos y salubristas.

Incluso uno de los hombres protagonistas de la pandemia fue el doctor Gerson Bermont, ex director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud quien esta semana trinó “Esos “contratistas que hoy persiguen, trabajaron 24/7 durante más de dos años sin parar, para salvaguardar su vida y la de todos los colombianos. Ud hoy lo ve? Yo los viví trabajando sin descanso”

Contratos no serán renovados Ampliar

Pero hay más casos. En el Ministerio del Deporte se ha presentado algo similar, pero la jefe de esa cartera, María Isabel Urrutia, argumenta que no tiene la obligación de mantenerlos en los cargos.

Consultamos a la ministra de Salud, Carolina Corcho y ella asegura que no se le han violado los derechos laborales a ningún funcionario y que simplemente se trata de la NO renovación de contratos porque están haciendo su equipo de gobierno. En el ministerio del Deporte la ministra Maria Isabel Urrutia aseguró que ella no tiene la obligación de mantener a esos funcionarios en sus cargos.

En diálogo con La W, Jorge Buitrago, quien estaba listo para firmar contrato con el Ministerio de Justicia, afirmó que, por ser cercano al Centro Democrático, cancelaron la firma, a pocas horas de que iniciaran los diálogos vinculantes en Villavicencio, en los que iba a trabajar.

La cancelación se habría producido por un trino del senador Wilson Arias, tan solo un par de horas después de la publicación.

Al señor @JorgeBuitragoT están a punto de darle un cargo de asesor en @MinjusticiaCo con un salario de $13.000.000 mensuales. Aunque borró sus trinos, esto decía el Sr. Buitrago de @petrogustavo. ¿Puede confirmar el Gobierno en una persona de esas? Yo creo que no. pic.twitter.com/Fp5hhT5BKI — Wilson Arias (@wilsonariasc) October 26, 2022

El tema parece tan crítico que muchos contratistas están cerrando sus redes sociales y la senadora uribista Paloma Valencia planteó la necesidad de pedir medidas cautelares para proteger a quienes no les están renovando sus contratos.

Urge medidas cautelares para el uribismo tras la persecución que se está dando a toda persona que trabaje en el Estado en razón a sus reales o presuntas filiaciones políticas. El senador Bolivar lo anunció ya lo ejecuta la Ministra Corcho. — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) December 5, 2022

La decisión de no dar continuidad a los contratos ya había sido anticipada por sectores del Pacto Histórico como los senadores Gustavo Bolívar y Wilson Arias quienes pedían “gobernar con los amigos” y abrir espacios en las entidades a quienes apoyaron al hoy presidente Gustavo Petro desde la campaña.