No se debería pedirle a la gente que pague el pasaje: Yeison Fino, conductor de SITP

Bogotá

El conductor de SITP Yeison Fino pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el video que se hizo viral en redes sociales, en donde se le escucha reclamarle a pasajeros que se colaron en el sistema de transporte público en Bogotá.

Valiente este conductor del SITP. Esta es la actitud.



“Para mejorar el servicio hay que pagar”.



Con Claudia López se dispararon los colados. Mientras el sistema colapsa, ella guarda silencio.pic.twitter.com/2dFF0NHqdf — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) December 7, 2022

Fino, quien es operador del SITP hace más de 3 años y actualmente trabaja en Consorcio Exprés, aseguró que, aunque le dio miedo reclamarle a esas personas, lo hizo para generar conciencia en los usuarios del servicio. “No es justo que si todas las personas que iban en el bus pagaron, por qué esas otras no pagaron, se trata de generar conciencia de que debemos utilizar el servicio bien, entre todos podemos mejorar”.

En cuanto al riesgo que corre su trabajo por el incremento de los colados en el transporte público, explicó que “el pasaje que cada ciudadano cancela al ingresar al vehículo entra al sistema y se divide en los pagos de todos los colaboradores, el mantenimiento de los buses, el combustible y todo lo que mejore el transporte”.

Por otra parte, se refirió al encuentro que tuvo con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. “Ella me felicitó, me dio unos obsequios y una condecoración, pero muy contento de haberla conocido en persona”.

Fino también contó durante la entrevista que para poder ejercer como conductor del SITP tuvo que pasar por una capacitación.

“La empresa nos da una capacitación que puede durar entre 15 y 20 días para prestar el servicio a la comunidad, la gente cree que es llevar la hoja de vida y al otro día coger el SITP, pero no, hay que tener una formación y capacitación para ofrecer bien el servicio”.

Para finalizar, resaltó que no se considera un héroe por haber hecho lo que hizo. Además, hizo un llamado a la ciudadanía para que pague su pasaje.

“Yo no me considero héroe, no se debería pedirle a la gente que pague el pasaje, es algo de sentido común y de pertenencia. Invito a las personas a que actuemos con amor, respeto y honestidad en nuestro transporte público y en toda nuestra Bogotá”.

Escuche la entrevista a continuación: