Sharifa Almarri, geóloga: “he visto mucha desinformación de Qatar”

La geóloga qatarí Sharifa Almarri habló con La W sobre los avances que ha tenido Qatar hacia una transición energética.

“Sí hay. Esto es evidente, no solo por los discursos de los funcionarios, sino también por las noticias que muestran los pasos para que tengamos energía renovable, entre estos fue cambiar el nombre de las mayores empresas como Qatar Petróleo, que pasó a ser Qatar Energía”, aseguró.

Asimismo, se refirió a qué tipo de desinformación le hace más daño a Qatar con respecto a cómo los ven desde otros países.

“Básicamente sobre nuestra gente. Esto lo vi mucho antes de que llegara la Copa del Mundo. He visto desinformación de cómo se ha tratado a los trabajadores migrantes en el país y nuestras leyes”, mencionó.

“Cada país tiene sus cosas, ninguno es perfecto. Me enorgullece que Qatar sigue mejorando todos los días”, agregó.

Finalmente, destacó varios de los beneficios que tiene su país como lo es la igualdad de salarios entre hombres y mujeres.

“Estudié en el Reino Unido y en mi experiencia puedo decir que mi país me pagó los estudios. Aquí queremos educar a la gente que no tiene ciertos impuestos y también el sistema de salud está al alcance de todos. Además, me siento afortunada porque hay igualdad de salarios”, comentó.