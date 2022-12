Al Oído: “Presidente Petro: exija renuncia de Concha Baracaldo, es insostenible”

#SOSPorLaNiñez

En la agenda que adelantó el presidente Gustavo Petro en La Guajira, calificó, como saben, de “rotundo fracaso” que hayan muerto 20 niños por desnutrición. Cuando su Gobierno tiene el lema de potencia mundial de la vida, es de resaltar y de valientes.

Catalina Suárez, de la sección Al Oído de La W, reflexionó:

“Presidente, usted ya no es el líder de la oposición, es usted el capitán del barco y solo usted puede exigir la renuncia de la directora del ICBF, Concha Baracaldo, porque solo usted la puso ahí”.

Le fallamos a la niñez

El panorama de la niñez es preocupante. Hace un mes, el Instituto Nacional de Medicina Legal informó que más de 15.000 menores de edad fueron víctimas de presunto abuso sexual en lo que va de este año y más de 1.400 fallecieron por muerte violenta.

Esta cartera es la más importante del país, ¿por qué dejarla en manos de una persona que desconoce la niñez en Colombia y que, además, llega con graves cuestionamientos?

Y sí, esto no solamente es culpa del gobierno actual, es una problemática que habla de la deuda histórica del país. Pero, discúlpenme, prometieron cambio y eso es lo que no hay.

Bastante incoherente es ver a los que antes exigían la renuncia de funcionarios del gobierno pasado que no daban resultados, que hoy tímidamente dicen: “ojalá se haga al costado si no puede asumir retos del cambio y si no representa las banderas, que renuncie”.

Bastante selectivos y con una indignación de papel. Los niños de Colombia merecen contundencia y responsabilidad. Que gobiernen con amigos es lo lógico, pero con amigos que conozcan las carteras en las que los nombran, dijo Suárez.

Hablaban muy duro desde la oposición y muy bajito desde el gobierno. Si no toman medidas reales y arrancan por cambiar la dirección del ICBF, todo se quedará en un simple discurso de aplaudir. Como se dice popularmente: puro tilín tilín y nada de paleta.

Así no es, ni por muy amiga de la primera dama que sea la directora.

“Lo repito: mantener en el cargo a la señora Baracaldo es vergonzoso, insostenible e impresentable. Como país, debemos exigir la renuncia”, concluyó Suárez al cierre de la sección Al Oído.

