“El Laboratorio de Control al Dopaje no nos ha servido para nada”: MinDeporte

La ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, pasó por los micrófonos de La W para aclarar la situación del Laboratorio de Control de Dopaje en Colombia tras lo revelado por esta emisora.

Para empezar, aseguró que “yo soy la presidenta mundial de la Wada. Nosotros perdimos el poder hacer pruebas antidopaje después de más de 20 años que se buscó, se perdió esa acción hace 5 años. Primero gastamos 36.000 millones de pesos y tenemos un laboratorio muy lindo, pero llevamos 5 años sin ni siquiera hacer una prueba antidopaje”.

Especificando que “el laboratorio sigue abierto, cuando llegué lo suspendí para que me explicaran, pero hoy el laboratorio es de la Universidad Nacional de Colombia, allí ya están asignados 6.000 millones de pesos para el tema”.

De igual forma, indicó que “nunca hemos podido recaudar un peso por hacer una prueba antidopaje. Nos hemos gastado 3.000 millones de pesos porque nosotros mandamos las pruebas a cualquier laboratorio del mundo para poder competir a nivel mundial. El laboratorio no nos ha servido para nada”.

En esa misma línea, aseguró que “el laboratorio hoy lo tiene la Universidad Nacional para investigación, tenemos un convenio de 6.000 millones de pesos, ellos van a mantener el laboratorio y vamos a trabajar en lo que pueda ser la investigación”.

Urrutia también se refirió a las denuncias hechas en Sigue La W sobre un posible conflicto de intereses. Allí explicó que “todo el mundo sirve y hace lo que tiene que hacer, pero no estoy obligada a que los que están sigan, porque estamos en un gobierno nuevo, quien sirva sigue y quien no, pues si no se necesita”.

Escuche la entrevista completa a continuación: