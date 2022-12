“No me molestan las comparaciones con María José Uribe”: Valery Plata

Valery Plata no solo es el futuro sino también el presente del golf en Colombia. La santandereana finalizó tercera en las Q-Series con lo que logró estatus completo para la temporada 2023 del LPGA, el principal circuito del golf femenino a nivel mundial. Plata habló en exclusiva para los micrófonos de la W Radio sobre su hazaña.

“Fueron dos semanas muy intensas y largas. No arranqué muy bien el torneo, pero la clave era mantenerse paciente y tener confianza en el trabajo que se había hecho. Estar muy positiva y presente en los hoyos que quedaban”, señaló Valery sobre lo que fue la competición clasificatoria. La colombiana se ubicó fuera del corte en la primera ronda, pero en la octava y última finalizó tercera siendo la única latinoamericana en asegurar tarjeta completa para el LPGA 2023.

La golfista competirá en el circuito estadounidense la próxima temporada donde estará acompañada de María José Uribe. Las comparaciones con la principal representante femenina de este deporte en nuestro país no la disgustan, sino todo lo contrario. “No me molestan las comparaciones con María José Uribe. De hecho, para mí es un honor que me estén comparando con ‘Mariajo’, pues somos muy amigas”, afirmó Valery.

Actualmente Valery Plata está en su último año en la Universidad Estatal de Michigan y terminará su carrera en mayo de 2023. La golfista cursará algunas clases en línea en su salto al golf profesional y espera definir pronto su calendario junto a su equipo de trabajo.

Escuche la entrevista completa a continuación: