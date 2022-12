“Me emociona tocar este álbum”: Madeleine Peyroux sobre su gira de ‘Careless Love’

Madeleine Peyroux, una de las grandes figuras del jazz, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre su carrera musical y la gira mundial que está haciendo en donde rememora su trabajo más querido ‘Careless Love’ ahora reeditado en una especial edición Deluxe.

Para empezar, Peyroux se refirió a ‘Dance me to the end of love’. Aseguró que “es una canción que tocaron todo el tiempo, es muy vieja pero que aprendí en París. Tiene una historia increíble”.

En cuanto a las razones que llevaron a considerar a París como la capital del jazz, la artista indicó que “nunca entendí por qué París y Francia en general eran así, pero en los últimos dos años aprendí que se debió a la primera guerra mundial porque a los afroamericanos estadounidenses que llegaban a pelear en la guerra no les permitían participar. Lo que hacían ellos era tocar música en las calles para los franceses y por eso el jazz americano se volvió tan importante en Francia”.

En cuanto a la relación que tiene con este álbum 20 años después de su lanzamiento, Peyroux resaltó que “amo tocar esto de nuevo, es muy especial para mí hacerlo y para mis fans también, siempre me emociona tocar este álbum”.

Por otra parte, mencionó que “el blues es una forma de arte afroamericana, forma parte de la historia de los Estados Unidos; el jazz es un movimiento político de poder decidir quién quieres ser, tiene que ver con la individualidad de las personas, el jazz es lo que uno quiere que sea”.

Escuche la entrevista completa a continuación: