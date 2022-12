“Era tremendo talento, yo lo quería mucho”: Eddie Palmieri sobre Lalo Rodríguez

En 1973, con tan solo 16 años, Palmieri conoció a Lalo Rodríguez, con quien grabó en 1974, y fue su vocalista en el álbum ‘The Sun of Latin Music’, que se convirtió en la primera producción latina en ganar un premio Grammy en 1976.

En entrevista con La W, el director de orquesta y compositor de salsa y jazz latino recordó a su colega y amigo Lalo Rodríguez, quien murió el pasado martes 13 de diciembre a los 64 años.

“La última vez que lo vi fue hace 5 años cuando tocamos en el Bronx. Cuando me encontré con Lalo es cuando Ismael Quintana se va con La Fania, después de que yo grabé Puerto Rico y Adoración (…)”, dijo.

Por otra parte, el maestro Palmieri también habló sobre las colaboraciones que ha hecho a lo largo de su carrera y la muerte de mucho de sus colegas.

“Mi madre llegó a los 99 años de edad, era costurera y parce que yo salí a ella y a su generación. Me he cuidado mucho en la comida y eso me ha permitido tocar en seis continentes y he dado más de 3.000 conciertos en los últimos 60 años. Parece que hay Palmieri para rato”, dijo.

Eddie Palmieri recuerda a Lalo Rodríguez

El compositor también reveló en La W que fue él quien le dio el nombre artístico a Lalo Rodríguez. “Yo lo quería mucho, era tremendo talento, una tremenda voz, tremendo cantante y bolerista. Es una tristeza la muerte de él para mí”.

Para finalizar, Palmieri dejó claro que Gilberto Santa Rosa es el mejor artista de salsa a nivel mundial actualmente.

Escuche la entrevista a continuación: