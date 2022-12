No hay una salida momento: cónsul de Colombia en Lima sobre crisis en Perú

En medio de las manifestaciones que se han desarrollado en Perú en rechazo de la crisis política que se vive en el país, varios colombianos que estaban en el país inca por diferentes motivos están atrapados allí.

Desde Cusco, Arequipa y otras ciudades, varios colombianos buscan regresar a Colombia o sus lugares de residencia, sin embargo, como la misma cónsul de Colombia en Perú, Ximena Restrepo, confirmó en los micrófonos de W Radio, en este momento no hay ninguna solución a la vista.

“No hay medios de transporte, no hay pistas aéreas simultáneas y adicionales en muchas ciudades que nos permitan tener un vuelo humanitario. Hemos evaluado muchas alternativas, buses humanitarios con la Cruz Roja, pero no hay pasos en las carreteras, no hay cómo hacer llegar un vuelo. Realmente la solución es muy complicada. Estamos haciendo un censo que es lo único que podemos hacer y estar pendientes de las necesidades concretas para tramitarlas con las redes internas”, dijo Restrepo.

Sin embargo, la cónsul aseguró que se trabaja de la mano de algunas instituciones peruanas para buscar una solución. “Estamos haciendo acercamientos con el Ministerio de Turismo, no tenemos recursos para atender esta situación. Estamos adelantando gestiones, hemos evaluado todas las soluciones, estamos pendientes de las personas que están en riesgo y estamos haciendo lo humanamente posible”.

Finalmente, Restrepo pidió que en medio de la angustia se tenga paciencia ya que en este momento las soluciones no dependen de ella y se está haciendo todo lo que está al alcance del Consulado.

