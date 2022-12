Daniel Coronell desmiente presuntos sobornos: “no corresponde a la verdad”

Colombia

En los micrófonos de W Radio, el periodista Daniel Coronell se pronunció sobre la información que recibió en la mañana de este 16 de diciembre acerca de unos documentos que revelarían que presuntamente habría recibido un soborno por un valor de 150.000 dólares.

Coronell relató que la información le llegó a través de una llamada de su colega Carlos Cárdenas, con quien trabajó en Noticias Uno en el pasado y quien le informó sobre la circulación de los papeles en cuestión.

Según la información conocida por Coronell, en la contabilidad del Hospital Metropolitano de Barranquilla encontraron manuscritos que relacionan los supuestos sobornos pagados a Julio Ospino, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Juticia, y a él mismo.

Ante esto, Coronell sostuvo en W Radio:

“Quiero decir aquí, antes de que alguien más lo diga en cualquier otro lado, que eso es absolutamente falso. He investigado con todo rigor ese caso y lo he entregado según me indica mi mejor conocimiento en estos micrófonos y en las columnas e investigaciones que he adelantado”.

Además, el periodista reitera cada cosa que ha informado, pues sostiene que lo ha hecho con honestidad: “Cualquier información en sentido contrario es falsa”.

También indicó que, si bien le informaron que los documentos en cuestión que supuestamente hablan de los sobornos al fiscal delegado Rodríguez –quien grabó a Eduardo Pulgar– y a él están en poder de la Fiscalía, “pueden estar donde sea, pero son falsos y sostendré esto ante el tribunal que corresponda”.

Coronell agregó que, desde luego, no encuentra que haya garantías en la Fiscalía General de la Nación de Colombia después de las “denuncias reiteradas que he hecho sobre abusos e indelicadezas del fiscal general Francisco Barbosa”. Por eso, informó que pedirá ayuda ante los organismos internacionales.

“Quiero presentar mi cara y mi voz para decir que lo que se está diciendo en ese documento apócrifo, basado teóricamente en una investigación de la Fiscalía, no corresponde a la verdad y estoy dispuesto a probarlo donde sea”, agregó.

El periodista también se pronunció sobre su patrimonio, el cual aseguró que está compuesto por “la casa donde habita mi familia, por acciones que tengo en la compañía NTC –productora de Noticias Uno– y en la compra de acciones de la empresa Univisión que recibí a lo largo de 10 años que trabajé allá como premio por alcanzar todas las metas que me puso la compañía (…) es todo lo que tengo en la vida, además de la dedicación y el deseo de hacer periodismo”.

El caso de la Universidad Metropolitana de Barranquilla

Daniel Coronell relató en W Radio que este episodio se produjo tras la publicación de su sección El Reporte Coronell de hoy, titulada ‘Corte Suprema de Justicia regaña a fiscal ante el Tribunal de Bogotá’.

Según el periodista, se trata de un caso que ha seguido desde tiempo atrás, el de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, en el que, por una investigación y la revelación de una grabación que hizo un juez de la República, terminó en la cárcel el exsenador Eduardo Pulgar, uno de los políticos más poderosos de la costa Atlántica.

Pulgar fue condenado por ese caso luego de tratar de sobornar a un juez, como quedó demostrado periodísticamente.

Según Coronell, este largo pleito por la Unimetro, que ha enfrentado a herederos de la familia Acosta Bendek y que ha sido objeto de múltiples señalamientos y acusaciones, ha tenido una etapa enorme de corrupción:

“No solo la (corrupción) encarnada por Pulgar, que ofrecía un soborno a un juez para que favoreciera a su amigo Luis Fernando Acosta Osio, sino que dos magistrados del Tribunal del Atlántico, Jorge Mola Capera y Demóstenes Camargo, vienen siendo procesados por corrupción dentro de ese mismo caso por prevaricato y por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Julio Ospina”.

Escuche la declaración de Daniel Coronell en La W: