“No fue un robo, es un crimen de odio”: pareja sentimental de Felipe Garzón

Fue un crimen de odio, no un robo: pareja de modelo webcam hallado muerto en Bogotá

En las últimas horas, la Secretaría de Seguridad de la ciudad de Bogotá rechazó a través de su cuenta de Twitter el asesinato de Felipe Garzón Barreto, un joven modelo webcam de 22 años que fue encontrado muerto en su apartamento, ubicado en el centro de la capital, amarrado y amordazado con una bandera LGBTI.

En los micrófonos de La W, la pareja sentimental de Felipe, Henry Gastiel, contó que su pareja estaba en el apartamento y a través de la aplicación de citas “Grindr” conoció a dos usuarios que llegaron hasta su conjunto residencial a las 6 de la tarde del lunes, 12 de diciembre.

Según Henry, Felipe baja a recoger estos individuos al lobby del conjunto, por lo que estas personas no son anotadas en la minuta del edificio. Sin embargo, aunque la víctima recogió a estas personas para su ingreso, no conocía a los dos hombres.

También relató que después de 12 horas sin tener comunicación con su pareja, llegó a la casa de Felipe junto con un cerrajero para forzar la entrada y allí encontró la aterradora escena. Henry aseguró que los responsables del hecho no se llevaron nada del apartamento por lo que no se trata de un robo, mientras que la bandera que usaron para amordazar a su novio estaba guardada en un cajón que no estaba a la mano, dando indicios de ser un crimen de odio por su identidad sexual.

#ATENCION 🚨 Estos son los presuntos asesinos de Felipe Garzon, exigimos a @FiscaliaCol @PoliciaColombia @Bogota ofrecer recompensa que permita su captura.

No más crímenes de odio contra personas LGBTI.



No más crímenes de odio contra personas LGBTI. pic.twitter.com/1Xn0ZSSrH7 — 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️MESA LGBTIQ+ DE BOGOTA (@MesaLGBT) December 15, 2022

Henry confirmó que en los videos de seguridad del edificio quedaron grabados los dos presuntos autores de este crimen e indicó que estos sujetos están presuntamente implicados con los crímenes de odio que ocurrieron en Medellín a principios de este año que dejaron 6 personas de la comunidad LGBTIQA+ asesinadas.

Por su parte, la Alcaldía mayor de la ciudad confirmó que el caso está a cargo del CTI, quienes ya realizan las pesquisas pertinentes para encontrar a los responsables del crimen. Por su parte, la Policía Metropolitana de Bogotá anunció una recompensa de 20 millones de pesos por información que permita la captura de los responsables de este nuevo crimen de odio en la capital de república.

