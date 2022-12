La Iglesia debe asumir su responsabilidad: abogado sobre informe de pederastia

El País de América presentó el tercer informe en el que destapó 500 casos de pederastia en un solo año dentro de la Iglesia Católica en España.

Este documento de abusos recoge 79 testimonios con acusaciones a 70 sacerdote, por lo que se suman 103 nuevas posibles víctimas.

Javier Cremades, fundador y presidente del bufete internacional Cremades & Calvo Sotelo y abogado seleccionado por la Conferencia Episcopal Española para que haga auditoría sobre el tema de la pederastia, pasó por los micrófonos de La W y aseguró que ha sido un proceso difícil.

“Esto es lo que pasó durante toda una generación; efectivamente había una cultura en el mundo, en la sociedad y también en la iglesia. Desgraciadamente a veces el prestigio de las instituciones estaba por la dignidad de las personas”, señaló el abogado.

Además, manifestó que la Iglesia Católica tiene una obligación moral agravada, por lo que es importante reconocer esta responsabilidad.

No obstante, mencionó que “no es fácil para ninguna institución especialmente para la iglesia asumir colectivamente una responsabilidad como la que hay que asumir”.

De igual forma, explicó que han en medio de esta recopilación han encontrado voluntad de resolver de una manera definitiva este tema: “quieren encontrar una cultura del repudio completo de uno de los crímenes más horribles que se pueden cometer: corromper a un menor”.

Recopilación de información

Cremades señaló que están recopilando de una manera casi milimétrica todo aquello que se pueda documentar.

“Es verdad que muchos casos no se conocerán porque desgraciadamente las víctimas no hablaron, pero muchos otros sí y los estamos organizando para representar lo que institucionalmente se significó todo esto, poder entender cuál podría haber sido la respuesta, preparar una reparación integral completa e intentar que esto no suceda nunca más”.

Reparación integral completa

“El daño es irreparable, pero todo aquello que se pueda hacer en justicia para intentar de alguna manera responder ante ese daño sufrido, intentaremos hacerlo”.

En ese sentido explicó que se espera realizar un acompañamiento emocional, sicológico y un reconocimiento: “las víctimas se sienten culpables a pesar de haber sido víctimas, y muchas de ellas se han sentido no reconocidas, desplazadas y olvidadas”.

A su vez añadió: “Nos hemos encontrado es que hay muchos casos que ni siquiera la propia iglesia conoce. Debemos entender cuál puede ser una manera real de reparar integralmente; hay que aprender de una forma más humanas de no solo decir con palabras que ha sido un error, sino integrar totalmente a la víctima en la reparación, que incluye por supuesto reparación económica”.

Por último, aseguró que esto no es un ataque a la Iglesia Católica es una responsabilidad que deben asumir.

Escuche la entrevista completa: