“La paz es el único camino que tenemos para unirnos como país”: Saray Robayo

La representante a la Cámara Saray Robayo habló en La W sobre el reconocimiento que se le hizo en el Congreso de la República como mejor congresista del año.

Para iniciar, indicó que “desde que llegamos al Congreso, siendo mi primea vez, ha sido un enfoque económico, porque hago parte de la Comisión Tercera, en donde entró la reforma tributaria (…) lo que llevó a esta decisión tiene que ver con el congelar las tarifas de carbono que se refieren a la protección de los servicios públicos, los impuestos a los productos de plásticos de la canasta familiar (…) yo estoy convencida que la importancia de una buena alimentación es importante”.

Además, explicó que este reconocimiento fue dado por los mismos congresistas “ha sido un momento de aprendizaje y de liderazgo siendo mujer y joven, sobre todo con una empatía sobre lo que es Colombia (…) me he dedicado a proteger al Caribe de una manera amable y no impositiva, mejorando y dando soluciones para el país”.

Por último, Robayo resaltó que cree en el proyecto de paz total de Gobierno Nacional. “La paz es el único camino que hoy tenemos para unirnos como país, la gente escogió el cambio, debemos implementar la paz y que no se vuelva un discurso y palabras vagas (…) hoy lo que necesitamos es un gobierno que pueda involucrar a cada uno de los actores y a las víctimas en la paz total para que podamos estar en este país tan hermoso que tenemos, de manera unida”.

